Kleinmachnow

Nach schwerer Krankheit ist eines der engagiertesten Mitglieder der Kino- und Filmbranche, die Kleinmachnowerin Eva Matlok, am vergangenen Sonntag verstorben.

Eva Matlok wurde 1958 in Nürnberg geboren und begann ihre Laufbahn 21 Jahre später in der Kino Passage Erlenbach, die in der Folge mehrfach ausgezeichnet wurde. Seit 1988 arbeitete sie in der AG Kino mit, die sie als Geschäftsführerin von 2000 bis 2010 nachhaltig prägte. In dieser Funktion gründete sie 2001 auch die Filmkunstmesse Leipzig mit. Nach ihrer Zeit bei der AG Kino half Eva Matlok als Projektleitern des Förderbereichs D-Cinema bei der Filmförderungsanstalt (FFA) bei der Digitalisierung und Beratung von Kinos. Zudem war übernahm sie zahlreiche Jury- und Gremienaufgaben.

In Kleinmachnow war sie den Neuen Kammerspielen stets sehr verbunden gewesen, so Geschäftsführerin Valeska Hanel. Eva Matlok hatte geplant gehabt, ihren 60. Geburtstag hier mit einem rauschenden Fest zu feiern, doch schon damals hatte ihre Krankheit ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Von Konstanze Kobel-Höller