Fläminger Bogenschützen bangen um die Zukunft – die Jüngste ist erst 9 Jahre alt

Lütte

Pfeil und Bogen sind bei Familie Block die Symbole für Mutter-Tochter-Zeit. „Die wir auch effektiv nutzen“, sagt Ines Block. Durch sie ist Tochter Friderieke Else Block zu ihrem Hobby gekommen – und aktuell das jüngste Mitglied des Vereins „Fläminger Bogenschützen“, der unweit der Burg Rabenstein einen 3D-Parcours betreibt.

Zur Galerie Unweit der Burg Rabenstein betreibt der Verein „Fläminger Bogenschützen einen 3D-Parcours für seine Mitglieder und Gäste von außerhalb. Eine komplette Runde dauert etwa drei bis vier Stunden.

Seit dem 4. April ist jedoch Schluss mit der gemeinsamen Zeit, zumindest, was das Bogenschießen angeht. Und daran ist in diesem Fall nicht nur die Corona-Krise schuld. Denn beim Springen auf dem Trampolin hat sich die Neunjährige den Fuß gebrochen. Seitdem steht auf ihrem Homeschooling-Stundenplan auch regelmäßige Physiotherapie.

Anzeige

„Aber wir hoffen, dass wir vielleicht Richtung Herbst wieder schießen gehen können“, sagt Ines Block. Wenn nicht in Raben, dann zumindest auf dem heimischen Hof in Lütte. „Papa hat uns ein Gestell mit zwei Übungsscheiben gebaut“, erzählt Friderieke.

Weitere MAZ+ Artikel

Einjährige Mitgliedschaft

Zum ersten Mal selbst Pfeil und Bogen in der Hand hatte die Schülerin seinerzeit beim Kreiszeltlager der Feuerwehr in Lütte. Dorthin waren die Bogenschützen als Gäste geladen worden. „Danach hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sie angepikst war“, erinnert sich Ines Block. Die 42-Jährige ist selbst seit knapp zwei Jahren im Verein, ihre Tochter feiert in diesem Jahr einjährige Mitgliedschaft.

„Ich fand das cool, weil es mal was Anderes war“, sagt Friderieke, die auch bei der Lütter Jugendfeuerwehr aktiv ist. Seit Januar hat die Drittklässlerin ihren eigenen Bogen, vorher musste sie zum Training einen ausleihen. „Aber zu Weihnachten haben wir uns Gutscheine gewünscht und nun ist ihr Bogen auf ihre Größe und Kraft angepasst“, berichtet Ines Block. Der Bogen wachse zwar nicht direkt mit, aber die Arme seien bis zu einem bestimmten Grad tauschbar. „Ich denke, dass sie ihn etwa bis zum 14. Lebensjahr nutzen kann.“

Hier ist Friderieke Block bei ihrem allerersten Schuss zu sehen. Quelle: Privat

Etwas Neues auszuprobieren und zur Ruhe zu kommen, das schätze sie an ihrem Hobby, sagt Friderieke. „Ich habe mich im Verein von Anfang an gut aufgenommen und angeleitet gefühlt.“ Meist seien noch zwei weitere Mädchen und drei Jungs beim Training mit Jugendwart Achim Löhmer dabei. „Von ihm haben wir viel gelernt“, sagen Mutter und Tochter.

„Wir hoffen natürlich, dass wir noch mehr Kinder finden, die diesem Hobby frönen wollen“, ergänzt Ines Block, die regelmäßig beim Training unterstützt. „Wir legen Wert darauf, auch das Umweltbewusstsein der Mitglieder zu fördern, bewusst durch den Wald zu gehen und Tiere zu schützen. Wenn wir uns durch den Parcours bewegen, bleibt immer Zeit, über solche Themen zu sprechen.“

Nutzungserlaubnis läuft aus

Für das Mutter-Tochter-Gespann wäre die Schließung des Parcours ein herber Schlag, wie sie sagen. Wie berichtet, läuft die Nutzungserlaubnis des Vereins für das Waldgelände Ende des Jahres aus. Abhilfe kann nur ein vom Amt Niemegk erstellter Flächennutzungs- und B-Plan schaffen. Dazu sei man aktuell in Gesprächen, sagt Robert Gärtner, Vorstandsmitglied der Bogenschützen.

„Wir fühlen uns im Verein sehr wohl“, sagen Ines und Friderieke Block. „Es ist ein kameradschaftliches Miteinander – jeder wir mit offenen Armen empfangen und begrüßt, als sei er schon ewig dabei.“ Auch den bewussten Umgang mit den Kindern schätze sie, sagt Ines Block. „Sie werden mit einbezogen. Wir wollen das nicht missen.“

Lesen Sie auch: Freizeitsportler in Sorge: Wie geht es mit dem Bogenschützen-Parcours weiter?

Worauf es bei ihrem Hobby ankommt, weiß Friderieke inzwischen schon gut. „Ich muss beide Augen offen haben, richtig stehen, den Bogen weit genug aufziehen und immer den gleichen Punkt suchen“, erklärt die Neunjährige. „Außerdem müssen wir umsichtig sein und aufeinander achten, um uns nicht zu verletzen.“

Die junge Schützin und ihre Mutter hoffen, dass das traditionelle Vereinsturnier im Herbst wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann. Schließlich werden die „Fläminger Bogenschützen“ im September fünf Jahre alt – und das will gebührend gefeiert werden.

Von Josephine Mühln