Das war der Flämingmarkt am Wochenende in Görzke

Görzke

Bereits am frühen Morgen strömten am Wochenende die Besucher des Flämingmarktes auf den Handwerkerhof nach Görzke. Viele von ihnen reisten extra aus Berlin an und nutzten den Fläming-Bus, um zum Dorf zu gelangen.

Zur Galerie Eine bunte Vielfalt aus Handwerk, Kunstgewerbe und kulinarischen Gaumenfreuden erwartete die Besucher des Flämingmarktes am Wochenende in Görzke. Er war der Höhepunkt der Aktion „48 Stunden Fläming“, die bereits zum 13. Mal stattfand.

Dort erwartete sie eine bunte Vielfalt aus Handwerk, Kunstgewerbe und kulinarischen Gaumenfreuden. Bereits zur Mittagszeit waren alle Sitzgelegenheiten auf dem Handwerkerhof belegt. Die Gäste ließen sich bei Sonnenschein Bratwurst, Erbsensuppe, Rosmarinkartoffeln, Fischbrötchen oder frische Kartoffelpuffer schmecken.

Alle konnten zuschauen, wie die Landfrauen des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark die nötigen Kartoffeln schälten und die Puffer im Öl frisch ausgebacken wurden. Im Hintergrund ertönte Musik vom Feuerwehrblasorchester Görzke.

Schlemmen, bummeln und einkaufen

„ Görzke war im Mittelalter eine stark umkämpfte Töpferstadt. Wir freuen uns, dass so viele Gäste zum traditionellen Flämingmarkt in unseren Ort gekommen sind.“ Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Jürgen Bartlog die Anwesenden am Sonnabend zur Eröffnung.

Aber nicht nur schlemmen, bummeln und einkaufen war angesagt, auch Aktivitäten zum Mitmachen wurden angeboten. Jedes Jahr ein Höhepunkt ist der Kartoffelschäl-Wettbewerb. Es fanden sich schnell drei Frauen, die bereit waren, vor den Augen vieler Besucher mit einem Kartoffelschäler sechs Kartoffeln ordentlich zu schälen.

Aus den frisch geschälten Kartoffeln wurden dann zum Beispiel leckere Kartoffelpuffer gemacht. Quelle: Silvia Zimmermann

Helga Hasseloff aus Golzow verlangte aber vor Beginn des Wettbewerbes eine Schürze, die sie auch von Moderation Erna ( Vivian Stolze-Lange) umgelegt bekam. Dann ging es los. Die drei Rentnerinnen schälten, was die Kartoffel hergab. Helga Hasseloff war schon routinierter, sie nahm bereits das fünfte Mal an diesem Wettbewerb teil.

„Ich schäle eher selten Kartoffeln zu Hause, denn wir kochen sehr viele Pellkartoffeln in der heimischen Küche“, sagte die Teilnehmerin. Sie war mit ihrem Mann mit dem Auto bis Bad Belzig gefahren und dann mit dem Bus nach Görzke gekommen. Sie sei eine treue Besucherin solcher Märkte.

Hoheiten zu Besuch in Görzke

Am Ende ging Helga Hasseloff als Siegerin hervor. Gefolgt von Veronica Gimpel und Barbara Seraphin, beide aus Berlin. Alle drei Frauen freuten sich über die Preise von der Steintherme Bad Belzig.

Unter den Gästen des Flämingmarktes befanden sich auch die 17. Flämingkönigin, Gabriele Hasenpusch aus Jüterbog, und die 8. Brücker Erntekönigin Julia Köpernick. Beide Hoheiten waren begeistert über die bunte Vielfalt. Beide waren das erste Mal in Görzke und lobten das Ambiente des Handwerkerhofes und die vielen netten und aufgeschlossenen Gäste. „Wir wurden beide oft fotografiert“, freuten sich die Frauen.

Handwerker und Einrichtungen beteiligten sich

„Dieser Markt ist eine schöne Veranstaltung und dient als Werbung für den Fläming. Hier wird gezeigt, dass es sich lohnt, in unserer Region zu leben“, sagte der LAG-Vorsitzende Marko Köhler. Die Lokale Aktionsgruppe „ Fläming/ Havel“ bereitete diesen Markt gemeinsam mit der Gemeinde Görzke und vielen Partnern vor. Bereits zum dritten Mal fand der Flämingmarkt in Görzke statt.

Auch Görzker Handwerker und Einrichtungen wie die Kita „Flämingstrolche“ beteiligten sich daran. Sie alle stellten ihre Arbeit vor. Hortkind Helene Steffen zeigte stolz ihre gefertigten Ton-Produkte, die in der neuen kleinen Töpferwerkstatt in der Einrichtung hergestellt wurden. Auch die Görzker Töpfermeisterin Claudia Bird stellte ihr Handwerk vor und drehte auf der Töpferscheibe kleine Rohlinge für Salzstreuer.

Sie erklärte den Zuschauern, der Töpfer drehe am Töpferstock das Produkt. Die Anwesenden konnten live miterleben, wie der Rohling gefertigt wurde. Viele der Gäste besuchten die zahlreichen Museen, informierten sich an den Infoständen über die Angebote der Umgebung oder tauschten sich mit den vielen Handwerkern über deren Produkte aus und nahmen das eine oder andere Stück mit nach Hause.

Von Silvia Zimmermann