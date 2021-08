Teltow/Kleinmachnow

Mit dem Mauerbau änderte sich schlagartig vor allem das Leben jener, die sich nicht mit der Grenze zwischen den zwei Deutschlands, den beiden Ideologien abfinden wollten. Mindestens 140 Menschen sollen bei dem Versuch gestorben sein, die Grenzanlagen zu überwinden – sieben davon in Teltow und Kleinmachnow. Der erste von ihnen kam gerade einmal drei Wochen nach der Grenzschließung ums Leben.

Die Fluchtversuche galten als große Schande, oft erfuhren die Angehörigen nicht einmal vom Schicksal ihrer Lieben. Die Todesschützen wurden dagegen nicht selten für ihre Leistung ausgezeichnet und auch nach der Wende war es oft nicht möglich, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen – und wenn doch, fielen die Urteile meist nicht sehr streng aus.

Die MAZ erzählt hier anlässlich des 60. Jahrestages des Mauerbaus die Geschichten derjenigen, die an der DDR-Grenze in Teltow und Kleinmachnow umkamen.

Die Grenzanlagen, hier in Kleinmachnow, kosteten in der Region Teltow zehn Menschen das Leben, sieben starben bei Fluchtversuchen. Quelle: MAZ/Christel Köster

29. August 1961, Teltow: Roland Hoff (27)

Erst im Juni 1961 war Roland Hoff von Hannover in die DDR umgezogen. Dort lebte er zunächst in einem Übergangslager, bevor er eine Wohnung und einen Arbeitsplatz in der Niederlausitz zugewiesen bekam – doch das hielt nur kurz, denn als er sich in seinem Betrieb gegen die Schließung der Grenze aussprach, wurde er entlassen.

Am 29. August – also nur rund zwei Monate nach seiner Ankunft in der DDR – mischte sich Roland Hoff in Teltow unter eine Arbeitergruppe, die unter Bewachung der Volkspolizei mit der Rodung der Uferböschung des Teltowkanals beschäftigt war. Gegen 14 Uhr sprang er ins Wasser. Mit einer Aktentasche unter dem Arm schwamm er in die Mitte des Kanals und damit Richtung Grenze, doch vier Grenzpolizisten eröffneten das Feuer auf ihn. Der 27-Jährige wurde tödlich am Kopf getroffen. Er war das dritte Maueropfer, 16 Tage nach Schließung der innerdeutschen Grenze.

Reste der Grenzanlagen in Teltow-Seehof zum Teltowkanal. Quelle: Linus Höller

In der DDR hieß es in einem Flugblatt: „Ein Handlanger der kalten Krieger konnte seinen Auftrag nicht zu Ende führen. Eine Laus am Körper unseres Arbeiter- und Bauernstaates wurde zerdrückt, bevor sie beißen konnte.“ Sein Name wurde nicht veröffentlicht, seine Angehörigen erfuhren erst nach der Wende von seinem Schicksal.

26. April 1963, Kleinmachnow:Peter Mädler (19)

Vermutlich waren Kriegswirren schuld, warum der 1943 nahe Breslau (Wroclaw) geborene Peter Mädler von seinen leiblichen Eltern getrennt wurde, sodass er um 1950 von dem Ehepaar Mädler in Hoyerswerda adoptiert wurde. Vermutlich als er später erfuhr, dass leibliche Verwandte von ihm in Westdeutschland lebten, plante er, nach Beendigung seiner Ausbildung dorthin zu gehen – doch der Mauerbau kam ihm dazwischen. Doch ab Dezember 1961 arbeitete er im Geräte- und Reglerwerk Teltow, von dem aus er den Kleinmachnower Grenzabschnitt am Teltowkanal sehen konnte.

In der Nacht zum 26. April 1963 näherte er sich den Grenzanlagen nahe des Erlenwegs am Teltowkanal und durchtrennte die zwei unteren Drähte der Drahtsperre mit einem Seitenschneider. Seine Kleidung ließ er am Ufer zurück, Seitenschneider und einen Plastikbeutel mit Brieftasche und Ausweispapieren befestigte er an einem Ledergürtel. Gegen 4.45 Uhr wurde er von einem Posten nahe der Teltower Hafeneinfahrt entdeckt, als er schwimmend nach Berlin unterwegs war.

Gezielte Einzelschüsse

Der Grenzer forderte ihn auf, aus dem Wasser zu kommen, doch Peter Mädler rief: „Nicht schießen!“ und schwamm weiter. Ohne Warnschuss feuerte der Posten 30 Schüsse in Richtung des 19-Jährigen ab – doch dieser tauchte unverletzt ab. Erst unmittelbar vor der im Wasser verlaufenden Grenze kam er wieder nach oben – und wurde von gezielten Einzelschüssen des zweiten Postens tödlich getroffen. Erst am Nachmittag wurde sein Körper gefunden.

32 Jahre später wurden die Grenzer wegen Totschlags zu Freiheitsstrafen von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt.

4. März 1965, Kleinmachnow: Christian Buttkus (21)

Mit einem selbst entwickelten Unterwasserfahrzeug wollten Christian Buttkus und seine Verlobte Ilse P. die DDR zunächst durch den Teltowkanal verlassen. Als sich dieses aber als ungeeignet herausstellte, gaben sie den Plan am 1. März 1965 wieder auf. Stattdessen wollten sie nun bei schlechtem Wetter flüchten.

Schon zwei Tage später, am Abend des 3. März, fuhren sie mit der S-Bahn und dem Bus von Berlin-Niederschönhausen nach Kleinmachnow, mit Geld, Dokumenten, Drahtzangen und zwei weißen Kitteln zur Tarnung bei starkem Schneefall ausgerüstet. In einem Grenzwald überwanden sie den Sperrgraben – und lösten gegen 1.15 Uhr den Alarm aus.

Grenzanlagen in Kleinmachnow im November 1989. Quelle: MAZ/Christel Köster

199 Schüsse wurden auf sie abgegeben, als sie durch den Todesstreifen rannten, um die letzten drei Reihen Stacheldrahtzaun zu überwinden – 25 davon trafen den 21-Jährigen in den Oberkörper. Er starb vor Ort. Seine Verlobte erlitt einen Streifschuss am Unterschenkel. Sie erhielt eine Bewährungsstrafe von 20 Monaten.

Am 22. Dezember 1994 wurde der Todesschütze wegen Totschlags in Tateinheit mit versuchtem Totschlag zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.

18. August 1965, Teltow: Klaus Garten (24)

Schon mit 24 Jahren schien für Klaus Garten das Leben in der DDR hoffnungslos: Als Schlosser, der in der SED aktiv war, wurde er in seinem Betrieb in Hennigsdorf ausgegrenzt; Mit seiner Freundin lebte er in einer Gartenlaube, da eine Zuweisung für eine Wohnung für das kinderlose Paar nicht in Sicht war; Baumaterialien für den Ausbau der Laube waren knapp – und hätte es welche gegeben, hätte er sie nicht transportieren können, denn auf ein neues Auto hätte er zehn Jahre warten müssen, ein gebrauchtes konnte er sich nicht leisten.

Als auch der Versuch, in Teltow einen Unfallwagen zu kaufen, erfolglos blieb, beschloss Garten, das Land zu verlassen. Gegen 21 Uhr kletterte er in Teltow-Seehof in der Paul-Gerhard-Straße über den hinteren Zaun der hier nur 20 Meter breiten Grenzanlagen. Drei Schüsse gab ein Grenzsoldat auf ihn ab. Garten wurde in den Oberschenkel getroffen und fiel vom Zaun.

Flüchtende mussten die Zäune der Grenzanlagen überwinden. Quelle: Linus Höller

Erst knapp eine Stunde später wurde er in ein eine Stunde entferntes Haftkrankenhaus in Hohenschönhausen gebracht – in eine Zeltplane eingehüllt, um eine Entdeckung durch West-Berliner Polizisten zu verhindern. Doch er hatte zu viel Blut verloren und starb am nächsten Tag.

35 Jahre später wurden Ermittlungen dazu aufgenommen, die aber 1995 eingestellt wurden, da der mutmaßliche Todesschütze angab, nur einen Warnschuss abgegeben zu haben. Das konnte das Gericht nicht widerlegen.

18. Oktober 1965, Kleinmachnow: Walter Kittel (21)

Den Beschluss, die Flucht aus der DDR ausgerechnet am 18. Oktober 1965 zu wagen, traf Walter Kittel spontan gemeinsam mit dem ihm bekannten Eberhardt K., den er in Teltow in einer Gaststätte getroffen hatte. Im Bus nach Kleinmachnow beschlossen die beiden, den Schritt sofort zu wagen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinter dem Garten des Hauses An der Stammbahn 53 überwanden sie kurz vor 3 Uhr nachts den Hinterlandzaun. Zwei Grenzposten entdeckten sie jedoch, gaben einen Signalschuss ab und forderten die beiden auf, zum Kolonnenweg zu gehen. Kittel und Eberhardt K. taten das zwar, doch dann kam es zum Streit und die Situation eskalierte: Die Grenzer schossen dreimal auf die Füße von Eber­hardt K., woraufhin die zwei Männer im Kfz-Sperrgraben Schutz suchten. Doch hier wurden sie weiter beschossen. Während Kittel dabei unverletzt blieb, wurde Eber­hardt K. an Fuß, Oberarm und Becken getroffen.

Hinrichtung

Schließlich kam der Kommandeur des Gruppenabschnitts dazu und forderte die beiden auf, aus dem Graben zu kommen. Walter Kittel tat, wie ihm befohlen wurde – und der Kommandeur feuerte aus zehn Metern Entfernung 30 Schüsse auf ihn ab. Dabei schrie er: „Ich habe mir geschworen, hier kommt keiner mehr lebend raus!“

1992 wurde der Todesschütze vom Bezirksgericht Potsdam wegen Totschlags zu sechs Jahren, im Revisionsverfahren vom Bundesgerichtshof wegen Mordes nach DDR-Strafrecht zu zehn Jahren verurteilt. Die Richter beurteilten die Schüsse als Hinrichtung. Nach bundesdeutschem Strafrecht wäre es eine lebenslange Freiheitsstrafe gewesen. Es ist dennoch die höchste Strafe, die je in einem Mauerschützenprozess ausgesprochen wurde.

Die Gedenkstelen für Karl-Heinz Kube, und Walter Kittel. Quelle: privat, Madlen Pilz/Konstanze Kobel-Höller

16. Dezember 1966,Kleinmachnow: Karl-Heinz Kube (17)

Mit vier Geschwistern wuchs Karl-Heinz Kube in Ruhlsdorf auf, nach der Schule arbeitete er im VEB Industriewerk Ludwigsfelde. Da er sich mit dem System der DDR nicht anfreunden konnte und die westliche Kultur bevorzugte, wurde ihm angedroht, in einen Jugendwerkhof eingewiesen zu werden. Schließlich begann er, mit seinem Freund Detlev S. Pläne für eine Flucht zu schmieden: Sie überlegten, den Teltowkanal zu durchschwimmen, die Grenze mit einem Auto zu durchbrechen oder mit einem gestohlenen Segelflugzeug zu überwinden.

Am 16. Dezember 1966 fuhren sie jedoch mit einem Motorroller nach Kleinmachnow, um dort zu Fuß den Todesstreifen zu überwinden. Nur einen zwei bis zweieinhalb Meter hohen Zaun hatten sie noch vor sich, als sie entdeckt und sofort beschossen wurden. Sie suchten zwar Deckung in einem Graben, doch hier wurden sie von einem anderen Postenpaar beschossen. Karl-Heinz Kube wurde in Kopf und Brust getroffen, Detlev S. wurde festgenommen.

Die vier Grenzsoldaten erhielten zwei Wochen danach Medaillen für vorbildlichen Grenzdienst beziehungsweise das Leistungsabzeichen der Grenztruppen. Nach der Wiedervereinigung mussten sie sich in einem Prozess verantworten, doch sie wurden freigesprochen, da nicht festgestellt werden konnte, welcher der Angeklagten die tödlichen Schüsse abgegeben hatte.

14. April/16. Mai 1981, Teltow: Hans-Jürgen Starrost (26)

Wegen „Arbeitsbummelei“ wurde Hans-Jürgen Starrost in der DDR mehrfach umerzogen und zu Haftstrafen verurteilt. Um einer erneuten Inhaftierung zu entgehen, beschloss der 26-Jährige unterzutauchen. Am 13. April 1981 wollte er einen früheren Armeekollegen in Teltow besuchen, den er jedoch nicht antraf. In einem Lokal entschied er daraufhin in der folgenden Nacht, die DDR zu verlassen.

Als er mit einer unterwegs geklauten Metallleiter an der Grenze den Hinterlandzaun überklettern wollte, wurden aber mehrere Grenzsoldaten auf ihn aufmerksam. Starrost versteckte sich in der Nähe, doch er wurde entdeckt. Ein Volkspolizist schoss bei der Flucht auf ihn und verletzte den 26-Jährigen schwer im Bauch. Er sei von ihm angegriffen worden, rechtfertigte sich der Schütze später.

Die Gedenkstele für Hans-Jürgen Starrost. Quelle: privat/Konstanze Kobel-Höller

Doch der Verletzte wurde nicht ins Krankenhaus gebracht, sondern zum Verhör, das sogar öfters aus medizinischen Gründen unterbrochen werden musste. Nach rund einer Woche wurde er schließlich vom Armeelazarett Potsdams auf die Intensivstation des Bezirkskrankenhauses verlegt, wo er am 16. Mai starb.

Drei weitere Opfer

Abgesehen von diesen sieben jungen Männern, die bei der Flucht erschossen wurden, gab es aber auch noch drei weitere Menschen, die ihr Leben an den DDR-Grenzanlagen der Region ließen.

So der 15 Monate alte Holger H., der mit seinen Eltern in Kisten über die Grenze Dreilinden geschmuggelt wurde und dabei erstickte, als ihm seine Mutter den Mund zuhielt, damit er sie nicht verriet.

Der Weg aus der DDR endete für mindestens 140 Menschen tödlich. Hier Grenzanlagen bei Kleinmachnow. Quelle: MAZ/Christel Köster

Außerdem der West-Berliner Hermann Döbler, der von einem DDR-Grenzsoldaten erschossen wurde, weil er auf dem Teltowkanal mit seinem Motorboot über die – unsichtbare – Grenzlinie geriet. Und schließlich auch der Grenzsoldat Günter Seling aus Stahnsdorf, der in Teltow von einem Kameraden erschossen wurde, der ihn im dichten Nebel für einen Flüchtling gehalten hatte.

Von Konstanze Kobel-Höller