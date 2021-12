Flucht vor Polizeistreife endet in schwerem Unfall

Brandenburg/H

Am helllichten Tag ist es am Sonntag in der Brandenburger Innenstadt zu einer kurzen Verfolgungsjagd und einem schweren Unfall gekommen, der neben schwerem Personenschaden auch einen Sachschaden zur Folge hat, der bei über 30000 Euro liegen dürfte.

Das Unheil nahm gegen 10.05 Uhr seinen lauf, als auf der B 1/102 Otto-Sidow-Straße, kurz vor der Wilhelmsdorfer Kreuzung der Besatzung eines Funkstreifenwagens der Brandenburger Polizei ein PKW-Skoda mit Berliner Kennzeichen auffiel.

Vor der Polizei davongerast

Als der Funkstreifenwagen eine Aufforderung zum Anhalten abgab, beschleunigte der Skodafahrer sehr stark und fuhr in Richtung Wilhelmsdorfer Kreuzung davon. In einer Bodenabsenkung kurz vor der Wilhelmsdorfer Kreuzung verlor der Fahrer aufgrund der massiv überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen und fuhr anschließend auf einen an der Ampel wartenden PKW BMW auf. Die 41-jährige BMW-Fahrerin wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht.

Die vier Insassen des Skoda blieben unverletzt. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 37-jährige, serbische Skodafahrer und Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Mit Haftbefehl gesucht

Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl zur Festnahme vor. Der Skoda war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, für das Berliner Kennzeichen lag eine Fahndungsnotierung vor. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Erste Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit Verkehrsunfall, verbotene Kraftfahrzeugrennen, Urkundenfälschung, Fahrern ohne Pflichtversicherung wurden aufgenommen und derzeit durch den Kriminaldauerdienst fortgeführt.

Am Unfallort kamen die Rettung, Feuerwehr und Notarzt zum Einsatz. Die Otto-Sidow-Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Schadenshöhe wird auf über 30000 Euro geschätzt.

Von MAZ