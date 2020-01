Teltow

Ein Flüchtling ist am Dienstagmorgen in Teltow ( Potsdam-Mittelmark) von einem Auto angefahren und mehrfach verletzt zurckgelassen worden. Nach Polizeiinformationen hat sich der Unfall gegen 7.40 Uhr auf der Potsdamer Straße in Höhe des Kaufland ereignet. Der 29 Jahre alte Verletzte kam danach selbständig in sein Übergangsheim, wo er durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich an die Inspektion Potsdam, unter der Telefonnummer 0331/55080, zu wenden.

Von maz-online