Mehrere Projekte in der Region um Brandenburg profitieren von Fördermitteln der EU. Sie haben nach Angaben der Lokalen Aktionsgruppe Fläminghavel einen Bewilligungsbescheid des Landesamtes für ländliche Entwicklung in Groß Glienicke erhalten. Zu ihnen zählt neben dem Strandbad in Lehnin, das nun bekanntlich einen neuen Sanitärtrakt erhält, auch die Rädeler Dorfkirche, ein Gehweg in Wenzlow, die Schenkenberger Kirche und eine Warmwasser-Anlage für den Damsdorfer Sportverein.

Für 155.000 Euro können Handwerker nun die Feuchtigkeitsschäden am Rädeler Gotteshaus beseitigen. 120.000 Euro davon sind Fördermittel aus dem Fonds für Agrarstruktur und Küstenschutz und mithin Bundes- und Landesmittel.

Die Kirche in Schenkenberg. Quelle: Marion von Imhoff

Bekannt ist das Bauwerk auch als Rädeler Wanderkirche, sie liegt auf dem Sankt-Bernhards-Pilgerweg, der Netzen, Nahmitz, Lehnin und Rädel miteinander verbindet. „Dieser Weg hat sich etabliert und viele Wanderer steuern die Rädeler Dorfkirche dabei an“, sagt Eileen Genz, Mitarbeiterin des Regionalmanagements.

Für den Kirchgarten in Schenkenberg gibt es 100.000 Euro Fördergeld der Europäischen Union, insgesamt sollen Eileen Genz zufolge 140.000 Euro in eine Umgestaltung des 3500 Quadratmeter großen Gartens in einen Natur- und Begegnungsraum fließen. Entstehen soll auch ein Outdoor-Seminarraum.

EU-Fördergeld fließt auch in den Gehwegebau in Wenzlow. Quelle: Jacqueline Steiner

Gute Nachricht gibt es auch für die Damsdorfer Vereinssportler. Das Vereinsheim erhält eine Solarthermie, mit der nun endlich ausreichend warmes Wasser für die Duschen vorgehalten werden kann. Kosten wird das etwa 13.000 Euro, knapp 10.000 Euro davon werden nun als EU-Fördergeld zur Verfügung gestellt.

Für den Gehwegbau in der Wenzlower Dorfkirche bewilligte das Landesamt für ländliche Entwicklung 170.000 Euro. Kosten wird es insgesamt 220.000 Euro. Alte Betonplatten werden in mehreren Bauabschnitten durch modernes Pflaster ersetzt.

Von Marion von Imhoff