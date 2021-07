Stahnsdorf

Um eine Förderung von rund zehn Prozent der Baukosten hatte sich Stahnsdorf für das neue Feuerwehrdepot beworben. 10,2 Millionen Euro investiert das Land Brandenburg nun in seine Wehren. Nicht mit dabei: Stahnsdorf.

37 Anträge wurden laut Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) an das Fördermittel-Programm aus der Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie gestellt, 26 Standorten wurden am Ende Unterstützungen zugesagt. In Stahnsdorf hatte man auf 850.000 Euro gehofft, um den Neubau in der Annastraße einfacher finanzieren zu können.

850.000 Euro wollte Stahnsdorf für den Neubau seiner neuen Feuerwache. Quelle: Gemeinde Stahnsdorf

Erst im Februar hatte sich die Gemeindevertretung für die teuerste von vier möglichen Varianten entschieden: Etwas mehr als acht Millionen Euro soll das Depot demnach kosten. Zwei Millionen Euro werden als übertragene Mittel angegeben, vier Millionen sind im laufenden Haushalt angegeben, der Rest muss im Budget 2022 eingeplant werden. Die 850.000 Euro werden als „mögliche Projektförderung“ angegeben.

Dass Stahnsdorf nun nicht berücksichtigt wurde, erklärt die Gemeinde damit, dass „der Fördermitteltopf nur mit 10.200.000 Euro gefüllt war und aus diesem nicht alle Anträge bedient werden konnten.“ Und weiter: „Zum anderen waren vermutlich nach einem, vor Ausschreibung durch die Fördermittelstelle, festgelegten Schema andere Anträge höher priorisiert.“ Internen Informationen zufolge soll jedoch der Antrag fehlerhaft gewesen sein. Von Seiten des Innenministeriums wurde die Frage nach der Begründung für die Ablehnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet, da der Bescheid an die Antragsteller noch nicht ergangen sei.

Fehlerhafte Anträge müssen korrigiert werden

Es sei jedoch entschieden worden, dass abgelehnte Anträge für das nächste Jahr beibehalten werden können. Sollten formelle Fehler Grund für die Ablehnung gewesen sein, müssten diese jedoch zuvor geheilt werden, also etwa fehlende Unterlagen nachgereicht werden, so Martin Burmeister, MIK-Sprecher.

In der Gemeindevertretung ist man trotzdem nicht begeistert. Richard Kiekebusch (CDU): „Die ausbleibende Landesförderung von bis zu 850.000 Euro für den Neubau der Feuerwehr Stahnsdorf ist ein Rückschlag für unsere Gemeinde. Die Lücke wird Stahnsdorf vor große Probleme und anstrengende Verhandlungen in der anstehenden Haushaltsdiskussion stellen.“ Gemeinsam mit Parteikollegen Alexander Schweda hofft er, dass der Neubau auch tatsächlich ohne Fördermittel realisiert werden kann.

Richard Kiekebusch, CDU Stahnsdorf. Quelle: privat

Ines Pietsch von Bürger für Bürger sagt, eine Ablehnung des Antrages wäre für sie in Anbetracht der Tatsache, dass die Stahnsdorfer Feuerwache bereits so alt sei und die Kameraden dringend einer neuen Wache bedürfen, unverständlich. Und Dietmar Otto (SPD) greift Bernd Albers (BfB) an: „Der Bürgermeister hatte zum Feuerwehr-Standort in der Annastraße immer behauptet, dort bestünde Baurecht und es gebe für den Bau an diesem Standort Fördermittel. Nach der Standortentscheidung musste jedoch das Baurecht erst geschaffen werden. Nun stellen wir fest, dass seine Aussage zu den Fördermitteln auch nicht stimmte. Das Feuerwehrgebäude muss trotzdem gebaut werden. Über die Auswirkungen auf den Haushalt muss der Finanzausschuss beraten.“

Dietmar Otto, SPD Stahnsdorf. Quelle: Dirk Pagels

Stahnsdorfs finanzielle Situation ist äußerst angespannt. Mit dem Bau des Feuerwehrdepots und des neuen Schulcampus mit großer Sporthalle gab die Gemeinde schon vor zwei Jahren bekannt, dass sie mehr als 20 Millionen Euro an Krediten aufnehmen werde müsse. Mittlerweile schlagen mehrere Gemeindevertreter Alarm, bei jeder möglichen Ausgabe wird die prekäre Lage diskutiert und thematisiert.

Angst vor Bankrott

Ursache ist unter anderem, dass Stahnsdorf bei der Entwicklung des Gewerbegebietes Anfang der 1990er Jahre aufgrund einiger unglücklicher Entscheidungen massiv Schulden angehäuft hatte und in der Folge nur knapp einer Zwangsverwaltung entkam. Erst 2015 war die letzte Million an Verbindlichkeiten zurückgezahlt. Unter anderem auch deswegen sei es in den vergangenen Jahren zu einem erheblichen Sanierungs- und Ausbaustau etwa im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, aber auch der Kitas und Schulen gekommen, so Gemeindesprecher Stephan Reitzig – der nun durch Aufnahme weiterer 20 Millionen Euro Schulden behoben werden soll.

Erneut werden erste Befürchtungen laut, Stahnsdorf könnte sich wieder in eine ähnlich ausweglose Situation manövrieren, zahlungs- und handlungsunfähig werden. „Die guten Zeiten sind vorbei, Stahnsdorf steht am Rande des Chaos“, äußerte sich etwa Claude-Robert Ehlert (parteilos). Eine Mitschuld an der jetzigen Situation sehen Fraktionen wie die CDU und die SPD unter anderem übrigens auch darin, dass Stahnsdorf sich kaum um Förderungen bemühe.

Auswirkungen auf die Baumaßnahmen soll die fehlende Feuerwehr-Förderung aber übrigens keine haben, so Jördis Teistler von der Gemeinde. Die Finanzierung sei haushalterisch gesichert, also dürfe die Maßnahme begonnen werden. Aktuell wartet die Gemeinde aber auf die Baugenehmigung. Der Antrag dazu sei Anfang April bei der Unteren Baubehörde eingelangt, so Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. „Neben einzelnen Nachforderungen an die Antragstellerin liegen auch noch nicht alle Stellungnahmen der beteiligten Fachbehörden vor, sodass über den Antrag noch nicht abschließend entschieden werden konnte.“

Von Konstanze Kobel-Höller