Forscher fragen: Wie halten es die Mittelmärker mit dem Sport?

Mittelmark

Ausgerechnet in Corona-Zeiten wird für den Landkreis eine kommunale Sportentwicklungsplanung auf die Beine gestellt. „Das Leben geht ja weiter. Und viele Mittelmärker haben gerade in der Pandemie Sport und körperliche Bewegung für sich neu entdeckt“, meint Vize-Landrat Christian Stein ( CDU). Schon lange vor Corona hatte die Kreisverwaltung grünes Licht für eine wissenschaftliche Analyse des Sportverhaltens der Bürger zwischen Havelland und Fläming gegeben.

Bitte um Unterstützung

Ausgeführt wird die Untersuchung vom Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung (Inspo) an der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam der Europäischen Sportakademie Land Brandenburg. Worum geht es dabei? Ab Donnerstag, 20. August, erhalten 8000 per Zufallsziehung ausgewählte Mittelmärker auf dem Postweg einen Fragebogen zu ihrem Sport- und Bewegungsverhalten. „Bitte legen Sie den Brief nicht beiseite, sondern unterstützen uns bei der zukünftigen Gestaltung von Sportanlagen, um besser auf das Sportverhalten unserer Einwohner eingehen zu können“, appellierte Stein am Mittwoch bei der Vorstellung des Projektes.

Vize-Landrat Christian Stein. Quelle: Rüdiger Böhme

Was will das Forschungsteam wissen? Zum Beispiel welche Sportarten im Sommer und im Winter regelmäßig betrieben werden. Auch welche Sportangebote vor Ort vermisst werden, interessiert die Fachleute. Ebenso wird nach der persönlichen Bedeutung von Sport und Bewegung gefragt. Ob Corona in relativ kurzer Zeit ein verändertes Sportverhalten nach sich zieht, kann Michael Barsuhn als wissenschaftlicher Leiter im Inspo im Moment nur vermuten. „Wir wissen von mehr individuellen Sporttreibenden, die als Ausgleich zum Homoffice joggen oder das Fahrrad aus dem Keller holen. Für grundsätzliche Erkenntnisse ist es jedoch noch zu früh.“

Vereine einbezogen

Einbezogen in die Befragung sind über 200 Sportvereine sowie Kitas und Schulen in Potsdam-Mittelmark. Die individuellen Fragebögen sind anonym und gleichmäßig auf den gesamten Landkreis verteilt. Die Befragung soll bis zum 20. September abgeschlossen sein. Mit der Präsentation der Ergebnisse wird für November 2020 gerechnet. Anfang 2021 folgen themenspezifische Workshops. Im Sommer nächsten Jahres soll die Sportentwicklungsplanung an den Kreis übergeben werden. Kommunen sollen daraus Handlungsempfehlungen für politische Entscheidungsprozese entnehmen, wenn es um die Sportförderung in der Region geht.

Schlechte Stimmung in der Halle

„Dabei geht es nicht nur um neue Turnhallen oder Sportplätze. Joggingpfade, Wanderwege oder Bolzplätze sind ebenso wichtig. Überhaupt sollten sich die Gemeinden mehr zusammentun, um Sportplätze oder Hallen überhaupt noch unterhalten zu können“, findet Thomas Bottke, Geschäftsführer des Kreissportbundes Potsdam-Mittelmark ( KSB). Der KSB hält die Sportentwicklungsplanung für enorm wichtig, um Perspektiven aufzuzeigen. Unter anderem, weil insbesondere in den Vereinen mit Hallen- und Kontaktsportarten die Stimmung schlecht sei. Nur das Land Brandenburg beharrt in diesen Fällen auf die Einhaltung der Abstandsregeln, was den Trainings- und Wettkampfbetrieb immer noch unmöglich mache, kritisiert Bottke.

Von Frank Bürstenbinder