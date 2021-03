Stahnsdorf

Von Kahlschlag sprechen die Kritiker, auf Waldpflege pocht der Eigentümer: Die Fällarbeiten in der Stahnsdorfer Potsdamer Allee/Parkallee neben dem Landschaftsschutzgebiet Upstallwiesen sorgten am Wochenende für Aufregung. Nun hat die Forstbehörde ihre Einschätzung abgegeben.

„Ein Verstoß gegen das Kahlschlagsverbot des Landeswaldgesetzes ist derzeit nicht festzustellen“, so Holger Hendtke, Leiter der Oberförsterei. Auf der Fläche würden nach jetziger Beurteilung „keine freilandähnlichen Verhältnisse im Sinne des § 10 Landeswaldgesetzes vorliegen.“ Das bestätigt auch das zuständige Ministerium für Landwirtschaft, wo man aktuell keinen Handlungsbedarf für die untere Forstbehörde sieht.

Strahlungshaushalt ist maßgeblich

Die Beurteilung sei durch die fachliche Begutachtung es zuständigen Revierleiters am Montag. Fotos von diesem Tag wurden dabei auch mit Bildern der Waldfläche aus Oktober verglichen, so Hendtke. Das entscheidende Kriterium für unzulässigen Kahlschlages sei das Vorliegen freilandähnlicher Verhältnisse. Diese würden maßgeblich durch den Strahlungshaushalt bestimmt, wobei hier die gesamte Einschlagsfläche – einschließlich angrenzender Bäume – zu betrachten sei.

Auch auf Arealen ohne Bewuchs sei in Abhängigkeit vieler Faktoren – etwa die Beschattung durch angrenzende Bäume, deren Höhe, die Geländeausformung, die Himmelsausrichtung und mehr – nicht zwingend von freilandähnlichen Verhältnissen und damit von einem Kahlschlag auszugehen. Entscheidendes Kriterium sei die direkte und diffuse Strahlung, welche auf dem Waldboden auftrifft.

Fällungen waren Erntemaßnahme

Die untere Forstbehörde kommt damit zumindest vorerst zu dem Schluss, dass es sich bei den Fällungen am vergangenen Wochenende „vordergründig als Erntemaßnahme des Altholzoberstandes auf einer Anteilsfläche von etwa 7000 Quadratmetern“ gehandelt habe. Anteilig davon sei auf rund 4000 Quadratmetern noch flächiger Laubholzbewuchs mit Höhen gegen 1,50 Metern und teilweise darüber erkennbar.

Bäume jeder Größe fielen an der Potsdamer Allee. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Von einer geplanten Bebauung habe man keine Kenntnis, so der Oberförster. „Nach Äußerung des Waldeigentümers handelt es sich um eine Waldbewirtschaftungsmaßnahme.“ Es habe keine Beratung zu den Arbeiten gegeben, „sodass hier der Privatwaldbesitzer eigenständig handelte.“ Dabei obliege es dem Besitzer grundsätzlich, die Rahmenbedingungen nach dem Waldgesetz zu beachten.

Bürgermeister ist sauer

In Stahnsdorf ist nun die Bereitschaft, der gewünschten Bebauung auf dieser Fläche doch noch zuzustimmen, weiter gesunken. Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger): „Nach dem Scheitern des Vorentwurfs habe ich gemeinsam mit den kritischen Stimmen in der Gemeindevertretung einen Kompromiss erarbeitet. In einem ersten Umsetzungsschritt schrieb die Verwaltung den Grundstückseigentümer an und bat um Erlaubnis zum Betreten des Grundstücks, um den Baumbestand bewerten zu lassen. Dies untersagte der Grundstückseigentümer schriftlich. Mit dem jetzigen Verhalten des Grundstückseigentümers sehe ich den Boden für den erarbeiteten Kompromiss entzogen. Die Gemeindevertretung muss nun völlig neu über die künftige Art der Nutzung des Grundstücks nachdenken.“

Forstbehörde behält die Fläche im Auge

Nach der Räumung des gefällten Holzes werde der Revierleiter aber eine abschließende Begutachtung vornehmen. Albers geht davon aus, dass sich hier die Sicht der Forstbehörde ändern wird: „Wenn ich derzeit auf das Grundstück schaue, dann sehe ich den Wald vor fehlenden Bäumen nicht. Ich bin davon überzeugt, dass nach erfolgter Beräumung die abschließende Beurteilung durch die Forstbehörde zu dem Ergebnis Kahlschlag führen muss. Alles andere würde nicht nur mich in Erstaunen versetzen und den Glauben der Stahnsdorfer an Recht und Gesetz nachhaltig erschüttern.“

Hendtke kündigt jedenfalls an: „Die untere Forstbehörde wird die Fläche sowie das Tun und Handeln des Waldbesitzers im Fokus behalten, da weitergehende Holzeinschlagsmaßnahmen zu besagten freilandähnlichen Verhältnissen führen würden.“ In diesem Falle würde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein ordnungsbehördliches Verfahren eingeleitet werden.

