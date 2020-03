Beelitz-Heilstätten

Corona in Potsdam-Mittelmark. Auch die 215 000 Einwohner im größten Landkreis Brandenburgs müssen seit Mittwoch mit verschärften Einschränkungen im öffentlichen Lebens zurechtkommen. Zur organisatorischen Bewältigung der außergewöhnlichen Lage hat die Kreisverwaltung im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Beelitz-Heilstätten einen Krisenstab eingerichtet. Die MAZ sprach mit Leiter und Vize-Landrat Christian Stein ( CDU).

Herr Stein, wie viele Mittelmärker sind aktuell an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt? Wie hoch ist die Zahl der Verdachtsfälle?

Am Mittwoch sind zwei weitere Infektionen bestätigt worden In Wusterwitz und Kleinmachnow. Damit sind Stand Mittwoch 14 Uhr zwölf Personen nachweislich erkrankt. Darunter sind keine Schwerstkranken, die in einem Krankenhaus künstlich beatmet werden müssen. Die Zahl der Verdachtsfälle liegt derzeit bei etwa 170 – Tendenz steigend. Deshalb sind die verordneten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus richtig und notwendig.

Besucherverkehr stark eingeschränkt Die Kreisverwaltung hat den Besucherverkehr in ihren Dienstgebäuden stark eingeschränkt. Die allgemeinen Sprechzeiten gelten nicht mehr. Für dringende Angelegenheiten sollen Bürger die E-Mail-Adresse www.potsdam-mittelmark.de für jeden Fachdienst verwenden. Allgemeine Fragen beantworten die Mitarbeiter im Service-Center unter der Nummer 033841/91-0. Fragen rund um das Jobcenter Maia können unter der Nummer 033841/91 80 0 gestellt werden. Die Corona-Hotline des Landkreises ist unter 033841/91 11 1 von 9 bis 14 Uhr erreichbar. Niemand sollte sich auf eigene Faust zu den im Kreisgebiet eingerichteten Testzentren begeben, um einen Abstrich machen zu lassen. Zuerst sollte immer eine Abstimmung mit dem Hausarzt erfolgen.

Läden sind dicht, Kitas mussten zumachen, Verwaltungen schließen sich ein. Kommt als nächstes die Ausgangssperre?

Das liegt nicht in der Macht des Landkreises. Sollten jedoch die jetzt in Kraft getretenen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Ausbreitung des Virus zu verzögern, halte ich eine Ausgangssperre, wie sie in anderen Ländern bereits praktiziert wird, nicht für ausgeschlossen. Doch es sollte das letzte Mittel sein.

Im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Beelitz-Heilstätten ist tagsüber der Krisenstab des Landkreises tätig Quelle: Frank Bürstenbinder

Sehen Sie Potsdam-Mittelmark für die nächsten Tage und Wochen im Kampf gegen die neuartige Lungenkrankheit gerüstet?

Die Kreisverwaltung richtet sich für längere Zeit auf eine bisher noch nie dagewesene Situation ein. Schwerpunkt bleibt die personelle Absicherung des Gesundheitsamtes, damit unsere Mitarbeiter Infizierte registrieren und Infektionsketten nachverfolgen können. Ich gehe von einem zusätzlichen Personalbedarf von etwa 40 Leuten aus anderen Bereichen aus. Außerdem dürfen wir die Aufmerksamkeit für weitere Gefahren nicht aus den Augen verlieren. Dazu gehört die Afrikanische Schweinepest. Auch um Masern, Krätze und Windpocken muss sich das Gesundheitsamt weiter kümmern.

Das Land Brandenburg hat gerade 500 Millionen Euro freigegeben, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Ist es denkbar, dass auch Potsdam-Mittelmark den Doppelhaushalt 2020/21 noch einmal auf den Kopf stellt?

Über Geld ist noch nicht geredet worden. Aber wir machen uns Gedanken über die Wirtschaftsförderung. Denn mit der Schließung von Geschäften und der Absage von Veranstaltungen brechen vor allem Gewerbetreibenden, kleinen Firmen, Künstlern und der ganzen Kreativbranche die Einnahmen weg. Der Kreis versteht sich deshalb als Scharnier zum Landesprogramm, um Wege für wirtschaftliche Hilfe aufzuzeigen.

Wissen Sie etwas über Mittelmärker, die in ausländischen Urlaubsregionen festsitzen?

Wir gehen davon aus, dass ein ganze Reihe von Bürgern noch auf ihre Rückholung nach Deutschland warten. Doch Informationen über deren Lage in den verschiedenen Ländern liegen dem Landkreis nicht vor. Darum kümmert sich das Auswärtige Amt.

Welche Folgen werden für die Wirtschaft im Landkreis durch die Corona-Krise befürchtet?

Wir stehen erst am Anfang der massiven Einschränkungen. Seriös lässt sich diese Frage deshalb nicht beantworten. Alles wird davon abhängen, wie schnell es gelingt, die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen.

Händeschütteln ist im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Beelitz-Heilstätten tabu. Quelle: Frank Bürstenbinder

Potsdam-Mittelmark ist Spargel- und Erdbeerland. Wie kommen Spargelhöfe an ihre Erntehelfer? Vor allem die Rumänen fehlen. Ist Direktverkauf in Hofläden noch erlaubt?

Hofläden und Direktvermarktung gehören wie Wochenmärkte zur Versorgung und sind deshalb nicht verboten. Allerdings mit Auflagen, was die Hygienevorschriften betrifft. Der Zutritt muss gesteuert werden. In Warteschlangen sollen die Menschen Abstand halten. Das Thema Erntehelfer ist für viele Betriebe überlebenswichtig. Ich werde es deshalb in die Landesebene einbringen.

Es gab mehrere Treffen mit Bürgermeistern und Amtsdirektoren, um die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu besprechen. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Corona-Krise?

Sachlich und konstruktiv. Jeder weiß, was er zu tun hat. Wir haben abgesprochen, dass es keine Alleingänge geben soll. Ein Beispiel ist die flächendeckende Aussetzung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung. Alle Informationen, die der Kreis bekommt, werden auf direktem Weg an die Kommunen weitergegeben. Nur gemeinsam können wir der ungewohnten Situation Herr werden.

Wie ist die Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung gesichert?

Wir wollen unsere Mitarbeiter keiner Ansteckungsgefahr aussetzen. Deshalb ist der Publikumsverkehr stark eingeschränkt. Die Bürger sollen sich Termine machen, am besten per E-Mail. Für die Kfz-Zulassung empfehlen wir private Dienstleister zu nutzen. Auch das Jobcenter Maia und die Ausländerbehörde sind nicht mehr frei zugänglich. Wachschutzmitarbeiter werden nach Terminbestätigungen fragen. Außerdem prüft jeder Fachbereich, welche Dinge zwingend aufrecht zu erhalten sind. Für diese Einschränkungen bitte ich um Verständnis.

Wie geht es Landrat Wolfgang Blasig?

Dem Landrat geht es gut. Er hatte sich nach seinem Österreich-Urlaub freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. Wir erwarten ihn übernächste Woche zurück. Bis dahin macht er Homeoffice. Per Telefon ist der Landrat über alle Entwicklungen in der Corona-Krise informiert.

Von Frank Bürstenbinder