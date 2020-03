Potsdam

Jeden Tag bietet Ihnen die MAZ-Redaktion dutzende Artikel zur Coronakrise – von den aktuellen Fallzahlen, neuen Teststellen und Maßnahmen der Landesregierung bis hin zu deren konkreten Auswirkungen auf Ihren Alltag. Bei der Auswahl der Themen stellen wir uns täglich dieselbe Frage: Was wollen unsere Leserinnen und Leser wohl jetzt gerade wissen?

Damit wir darauf künftig noch besser antworten können, können Sie uns ab sofort selbst Fragen stellen, die Sie persönlich im Zusammenhang mit dem Coronavirus beschäftigen. Wo gibt es überall Teststellen im Landkreis? Kann ich in meinem Lieblingsrestaurant jetzt Essen zum Abholen bestellen? Wie geht der Friseur um die Ecke mit der drohenden Pleite um? Und wieso kursieren eigentlich bei den Neuinfektionen so viele verschiedene Zahlen? Unsere MAZ-Reporter gehen den Dingen auf den Grund.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Frage zu Corona“ an leserbriefe@maz-online.de – und wir werden die gesuchte Information mit Hilfe von Experten für Sie recherchieren. Das Ergebnis lesen Sie auf MAZ Online, in der gedruckten Zeitung und in unserem täglichen Newsletter MAZ-Corona-Update.

Von MAZonline