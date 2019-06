Teltow

Eine 64-jährige Teltowerin ist am Mittwochnachmittag auf der Gonfrevillestraße beraubt worden. Sie lief in Richtung Ruhlsdorfer Straße, als sie plötzlich von hinten geschubst wurde. Die Frau stürzte. Der Angreifer entriss ihr eine Tüte und flüchtete mit seiner Beute – persönliche Unterlagen der Frau – unerkannt in die Albert-Weber-Straße.

Täter mit auffällig großer Nase

Die Dame beschreibt den Täter als 170-175 cm groß mit kräftiger Statur, einem längliches Gesicht mit Dreitagebart und großer Nase. Er hat schwarze, kurze, leicht wellige Haare und einen braunen Teint. Der Mann trug hellblaue Jeans, ein beigefarbenes Poloshirt und weiße Turnschuhe.

Hinweise unter 0331-55080

Von MAZonline