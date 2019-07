Teltow

In Teltow ist am Dienstag, 25. Juni, 15 Uhr, eine Frau belästigt worden. Die 58-Jährige lief auf dem Gelände einer Teltower Reha-Einrichtung. Hier umkreiste sie bereits ein ihr unbekannter Radfahrer. Die Frau musste auf Höhe der Lichterfelder Allee/Ecke Schönower Straße am Fußgängerüberweg warten. Hier sprach sie der Unbekannte sexuell anzüglich an. Die Frau reagierte ablehnend und der Mann verschwand in Richtung Zeppelinufer. Er soll 30-35 Jahre alt sein, 175 cm groß, extrem schlank.

Täter sprach perfekt deutsch

Er sprach perfektes Deutsch mit osteuropäischen Akzent, hat schwarze, kurze, leicht wellige Haare. Er trug ein weißes Hemd, führte Selbstgespräche und rauchte sehr auffällig. Sein Herrenrad hatte einen Korb am Lenker.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf, die die Frau aus persönlichen Gründen erst am Freitag erstattete

Hinweise unter 0331-55080

Von MAZonline