Freigesprochen: Kfz-Handwerk reißt sich um neue Gesellen

Golzow

Stolz zeigt Lucas Ebeling (21) seinen Gesellenbrief. Nach dreieinhalbjähriger Ausbildung und bestandener Prüfung darf sich der junge Mann aus Ziesar Kraftfahrzeugmechatroniker nennen. Um die berufliche Zukunft muss sich Lucas keine Sorgen machen: „Einen Arbeitsvertrag habe ich schon in der Tasche.“

Die Gesellen und ihre Ausbildungsbetriebe Im Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker wurden folgende Auszubildende als Gesellen freigesprochen: Kevin Schurich, Marvin Waldheim (beide Autohaus Jürgens), Philipp Neumann (M & S), Jurij Benkendorf, Benito-Tariel Lause, Thomas Schultz (alle Auto-Technik Dähne), Danny Berner (Autohaus Schulz), Felix Wehner (Autohaus Mothor), Tim Gabbe ( MG Autoservice & Ersatzteilhandel), Eric Drust ( MAN), Lucas Ebeling ( Heinz Lucht e.K.), Benjamin Läufer und Nico Mathea (Truck Vetriebs- und Service GmbH).

Als Nachwuchskraft für die Lkw-Instandhaltung bleibt Lucas seinem Ausbildungsbetrieb treu. Das freut Firmenchef Alexander Lucht, der auch Obermeister der Kfz-Innung in der Kreishandwerkerschaft Brandenburg/ Belzig ist: „ Fachkräfte sind auch in der Kfz-Branche knapp. Deshalb bilden wir in Ziesar jedes Jahr selbst aus.“

Lucas Ebeling freut sich zusammen mit Mutter Simone über den Gesellenbrief. Quelle: Rüdiger Böhme

Geschafft hat es auch Felix Wehner (21). Mit dem Empfang des Gesellenbriefs steht die Welt der Pkw für den einstigen Azubi im Autohaus Mothor in Brandenburg offen. „Die Autobranche ist im Umbruch. Ich freue mich deshalb auf eine spannende berufliche Zukunft“, sagte Felix der MAZ. Er wechselt zu einem anderen Arbeitgeber und möchte eines Tages ein Meisterstudium beginnen.

Drei Hammerschläge

Lucas und Felix sind zwei von 13 Mechatroniker, die am Dienstag im Saal der Golzower Gaststätte „Zur Erholung“ nach alter Handwerkersitte freigesprochen wurden. Mit drei Hammerschlägen auf die hölzerne Innungslade eröffnete Kreishandwerksmeister Bernd Elsner den Festakt. Die in der Lade aufbewahrten Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse wurden anschließend von Obermeister Alexander Lucht und Klaus Sattler, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, an die jungen Leute übergeben.

Kreishandwerksmeister Bernd Elsner öffnete am Mittwoch zur Freisprechung der Mechatroniker mit drei Hammerschlägen die Lade mit den Gesellenbriefen. Quelle: Rüdiger Böhme

Michael Graf vom Vorstand der Handwerkskammer Potsdam bezeichnete in seiner Rede das Kfz-Handwerk als ideale Branche, um seinen Begabungen auszuleben. „Bei uns gibt es keine Fließbandjobs, Sie müssen auch nicht immer die gleichen Handgriffe machen. Dafür können Sie Motorschäden reparieren, Navis einbauen und täglich neue Kunden betreuen. Diese Arbeit hinterlässt ein gutes Gefühl.“

Im Lande bleiben

Graf, selbst ein diplomierter Kraftfahrzeugtechniker, ermunterte den Berufsnachwuchs zu ständiger Weiterbildung und einer Zukunft in Brandenburg. „Schauen Sie sich ruhig die Welt an. So war es im Handwerk schon immer gute Sitte. Doch Ihre Familie sollten Sie im Lande gründen. Brandenburg und das Handwerk braucht Sie.“ Mit 13 neuen Gesellen am Ende eines Ausbildungsjahres befindet sich die Kfz-Innung noch immer im Tal demografischen Entwicklung. „In guten Jahren haben wir 20 und mehr Mechatroniker begrüßen können. Allerdings scheint sich der Abwärtstrend langsam umzukehren“, sagte Obermeister Lucht der MAZ.

Chefprüfer Klaus Sattler (r.) und Innungsobermeister Alexander Lucht (2.v.r.) überreichten am Mittwoch an 13 junge Mechatroniker in einer Freisprechung die Gesellenbriefe. Quelle: Rüdiger Böhme

„Ihr Beruf bleibt aufregend, denn mit der Freisprechung hört das Lernen nicht auf“, sagte Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) den neuen Gesellen. Gute Handwerker seien auch in Potsdam-Mittelmark nach wie vor gefragt, so Stein. Kreishandwerksmeister Elsner erinnert an klassische Tugenden, wie Zuverlässigkeit, Rücksichtnahme und Respekt. Diese wären nicht uncool, sondern bildeten ein Fundament besonders in kleinen und mittelständischen Betrieben, so Elsner.

Von Frank Bürstenbinder