Potsdam-Land

Sie sind ein Hingucker am Straßenrand und für Freunde regionaler Produkte ein guter Grund, anzuhalten: die Tische und Stände, auf und an denen Blumen, Obst und Gemüse angeboten werden. Der Kunde darf sich bedienen und das Vertrauen ist groß, dass er danach auch etwas Geld in die Kasse steckt oder ins Glas wirft.

Im Kürbisdorf werden derzeit Landeier und Pferdemist angeboten

Im Kürbisdorf Philippsthal werden derzeit am Straßenrand Landeier und Blumen angeboten – und Pferdemist. Den Mist als Dünger gibt es für fünf Euro pro Sack. Das Geld ist in den Briefkasten einzuwerfen. Gleich gegenüber hat sich Marion Eichhorn frische Landeier geholt. „Die schmecken einfach besser als die Eier im Supermarkt“, sagt sie. Der Eierstand liegt für die Saarmunderin auf dem Weg nach Hause. Sie ist Stammkundin in der Philippsthaler Dorfstraße.

Ein Stand in der Philippsthaler Dorfstraße: Die frischen Landeier sind dort besonders begehrt. Quelle: Jens Steglich

Den Tisch mit der „Kasse des Vertrauens“ gibt es schon lange. Er steht bei Wind und Wetter draußen, oft auch im Winter. „Oma und Opa betreiben den Stand, sie sind gerade im Urlaub“, sagt Christoph Liebner, der Enkel. Er ist auf dem Hof aufgewachsen und malert jetzt zwei Häuser weiter die Wände. Ihn zieht es zurück ins Heimatdorf: Mit seiner Freundin zieht er in das Haus, das einen Steinwurf vom Familienhof entfernt liegt. Dort, auf dem Hof, wo der Eierstand steht, ist auch Leo, der Kater, zuhause. „Leo sitzt meistens auf dem roten Wagen am Hofeingang.“ Von dort hat er den Verkaufsstand im Blick.

Kater Leo ist auf dem Hof in Philippsthal zuhause. Normalerweise sitzt er vorn am Eingang und hat den Verkaufsstand gut im Blick. Quelle: Jens Steglich

Klappt es mit der Kasse des Vertrauens? „Zum großen Teil sind die Leute ehrlich“, antwortet Liebner. „Manchmal wurde aber Geld geklaut, manche zahlen weniger oder gar nicht.“ Früher legten die Großeltern mehr Frisches aus dem Garten auf den Tisch. „Jetzt ist der Garten vor allem für die Erholung da“, sagt der Enkel.

Diese Blumen gibt es am Straßenrand in Potsdam-Bornim. Quelle: Anna Sprockhoff

In Tremsdorf wird der Freund von Straßen-Angeboten oft an drei Stellen fündig. An der Feuerwehrscheune steht ein Handwagen mit Möhren, Bohnen, Zucchini und Johannisbeermarmelade, den Doris Thiele bestückt. Manchmal liegen auch Zwiebeln, Lauch und im Herbst Kartoffeln auf dem Wagen. „Es wird gut angenommen und die meisten zahlen auch“, sagt sie und fügt hinzu: „Frisches Gemüse zieht immer.“

Am Nachmittag fast schon ausverkauft: Der Stand an der Alten Schule in Tremsdorf. Quelle: Jens Steglich

Sie versucht, die Bohnen so früh wie möglich anzubieten. „Wenn man sie eine Woche vor dem 1. Mai hat, ist man früher dran als andere. Dann sind die Bohnen besonders begehrt.“ Auf ihren Wagen kommt alles aus dem Garten, was selbst nicht verbraucht werden kann. „Ich finde es furchtbar, wenn Nahrungsmittel weggeworfen werden. Meine Eltern waren früher in der Landwirtschaft. Wir geben uns deshalb große Mühe, dass das nicht passiert“, sagt Doris Thiele, die mal Tremsdorfs Ortsvorsteherin war.

„Tausend mal berührt, tausend mal ist nichts passiert...“

Damals hieß sie noch Stoof. Dann heiratete sie Udo Thiele, mit dem sie einst in eine Klasse ging. Zwischenzeitlich hatten beide jemand anderen an der Seite, um sich später doch lieben zu lernen. Es sei so ähnlich wie bei diesem Lied gewesen:„Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert...“. Und dann hat’s doch geklappt.

In Philippsthal gibt es sogar Pferdemist – als Dünger und für fünf Euro pro Sack. Quelle: Jens Steglich

Nicht weit von ihrem Wagen entfernt, an Tremsdorfs Alter Schule, steht in der Saison seit 15 Jahren ein Gemüsestand. Angefangen hat dort alles mit einem Aufruf, die alten Gärten im Ort zu erhalten, erzählt Angela Schneider. Der Selbstbedienungsstand war der Start für die Aktion und sollte Gartenbesitzern die Möglichkeit geben, Geerntetes aus dem Garten zu verkaufen. Sie stellen je nach Saison etwa Lauchzwiebeln, Gurken, Salat, Erdbeeren, Kirschen und Kartoffeln auf den Tisch.

Die Zucchini und den Eisbergsalat für 50 Cent. Den Stand an der Alten Schule stellt derzeit der Tremsdorfer Lutz Hagen bereit. Quelle: Jens Steglich

Preisschilder zeigen an, was es kostet. „Mit der Kasse des Vertrauens klappt es super“, sagt Schneider. Das war nicht immer so. Als die Tremsdorfer fürs Bezahlen noch ein Glas auf den Tisch gestellt hatten, kam regelmäßig ein Radfahrer vorbei. Er nahm kein Gemüse mit, er steckte sich die Einnahmen ein. Dem Dieb haben sie einen Riegel vorgeschoben: Sie nahmen eine Kasse und schraubten sie fest. „Seither klappt es wieder gut“, sagt Angela Schneider.

Im Frühjahr trieb es die Berliner nach Tremsdorf

Das Angebot im Dorf, das keinen Lebensmittelladen hat, wird auch von Bewohnern genutzt. Auch Leute aus Rehbrücke, Saarmund und Berlin bedienen sich. Obwohl es mit dem Gemüse zu Saisonstart dünn aussah, kamen im Frühjahr viele Berliner. Die Großstädter trieb es in Zeiten der Eindämmungsverordnung aufs Land. „Man hatte manchmal den Eindruck, die ganzen Corona-Flüchtlinge aus Berlin gehen in Tremsdorf spazieren.“

Von Jens Steglich