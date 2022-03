Kleinmachnow

Gleich zwei Fahrzeughalter aus Kleinmachnow meldeten am Mittwochmorgen, dass in der Nacht zuvor von ihren Fahrzeugen die Frontscheinwerfer demontiert und entwendet wurden. In einem Fall stand ein Pkw auf dem umfriedeten Grundstück der geschädigten Familie. In beiden Fällen öffneten die unbekannten Täter brachial den Frontbereich mittels Schneidwerkzeug und bauten die Frontleuchten aus. Durch dieses Vorgehen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Von MAZonline