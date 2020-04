Für Busse gilt nach den Osterferien wieder der Regelfahrplan

Mittelmark

„Danke liebe Busfahrer“ – zu lesen ist dieser Gruß in großen Buchstaben gerade an der Haltestelle Werder/Strengbrücke. Andere Fahrgäste übermitteln telefonisch oder per E-Mail ihren Respekt vor der Leistung der Männer und Frauen hinter den großen Lenkrädern. „Die Leute bedanken sich bei den Fahrern und beim Unternehmen für ein Stück Stabilität in diesen Zeiten. Auch die Kliniken und Arbeitgeber der Region sind heilfroh, dass wir fahren“, berichtet Hans-Jürgen Hennig, Geschäftsführer der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam Mittelmark.

Ein Drittel der Fahrgäste

Derzeit werden die Linien von Regiobus und den privat geführten Unternehmen planmäßig im Ferienmodus bedient. Doch wie geht es nach den Osterferien weiter? Immerhin verzeichnet die Regiobus GmbH, für die täglich 130 Busse unterwegs sind, nur noch ein Drittel des sonst üblichen Fahrgastaufkommens. Rund 90 Prozent der Einnahmen sind weggebrochen. Rentner geben ihre Monatskarten zurück. Jahreskarten werden gar nicht mehr verkauft.

Gruß an alle Busfahrer in Werder/Strengbrücke. Quelle: Regiobus

Mit jedem Tag fährt das Unternehmen tiefer in die roten Zahlen. Damit Strecken nicht doch stillgelegt werden müssen, will das Land 75 Millionen Euro Zuschüsse aus dem ÖPNV-Gesetz an die Landkreise und kreisfreien Städte für dieses Jahr vorzeitig ausschütten. Damit gewinnen die Verkehrsunternehmen zwar Zeit, doch spätestens im Herbst könnte es mit der Liquidität erneut problematisch werden.

Fahrgäste zählen auf den Bus

„Wir sind mit 200 Sachen gegen die Wand gefahren. Einnahmen, die an einem Tag fehlen, können nicht vor- oder nachgearbeitet werden“, sagte Hennig der MAZ. Der gebürtige Görlitzer, der seit 40 Jahren im Nahverkehrsgeschäft arbeitet, plädiert dafür, planmäßig nach dem 20. April zum Regelfahrplan zurückzukehren. Und zwar unabhängig davon, wann und in welcher Form der Schulbetrieb im Land Brandenburg wieder aufgenommen wird. „Das sind wir unseren Fahrgästen schuldig, die weiter auf uns zählen. Auf das Personal kann ich mich dabei fest verlassen. Ein Notfahrplan würde das System nur ins Chaos stürzen“, ist Hennig überzeugt.

Landkreis gibt Rückendeckung

Rückendeckung gibt es vom Landkreis als Träger des öffentlichen Personenverkehrs. „Die Empfehlung des Regiobus-Geschäftsführers deckt sich mit der Auffassung der Verwaltung, nach den Osterferien zum regulären Linienverkehr zurückzukehren“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert auf Nachfrage. Diese Aussicht gilt auch für die privaten Busbetriebe Behrendt ( Lehnin), Lange ( Görzke), Wetzel ( Cammer), Glaser ( Wiesenburg), Sabinchen Touristik ( Treuenbrietzen) und Reich ( Jüterbog), die zwischen Havelland und Fläming unterwegs sind.

Nach den Osterferien sollen die Linienbusse wieder nach dem regulären Fahrplan unterwegs sein. Quelle: Regiobus

Bei Regiobus werden die Osterferien unter anderem dafür genutzt, um die Fahrer an ihren Arbeitsplätzen besser vor möglichen Ansteckungen zu schützen. So wird an einer Lösung gearbeitet, um das Personal durch eine Plexiglasscheibe von den einsteigenden Fahrgästen zu trennen. Dann wäre das Einsteigen wieder durch die Fahrertür und das Verkaufen von Fahrkarten möglich. „Dass sich die Leute aktuell durch die hinteren Türen beim Ein- und Aussteigen auf engem Raum begegnen, ist nicht die perfekte Lösung“, räumt Geschäftsführer Hennig ein. Eingeführt wurde inzwischen das postalische Versenden von Fahrausweisen.

Jeder gibt sein Bestes

Bei 420 Mitarbeitern kann Regiobus auf rund 350 Fahrer zurückgreifen. Darunter sind Aushilfen, Mechaniker und Verwaltungsleute, die einen Busschein besitzen. Rund 20 Prozent der Angestellten sind derzeit nicht im Dienst. „Mitarbeiter, die zu Risikogruppen gehören, haben wir gebeten,Urlaub zu nehmen oder Überstunden abzubummeln. Außerdem gibt es Krankmeldungen, die nichts mit Corona zu tun haben. Es rollt trotzdem, weil jeder an seinem Platz sein Bestes gibt“, so Geschäftsführer Hennig. Für die Moral seiner Leute stellt sich der Chef heute am Betriebssitz Bad Belzig selbst an den Grill, bei den Kollegen in der Außenstelle wurde bereits für Kesselgulasch gesorgt.

