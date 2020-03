Für Tageseltern gilt trotz Corona-Gefahr „Business as usual“

Potsdam-Mittelmark

Die Schulen sind geschlossen, die Kitas laufen nur mehr auf Notbetrieb, nur Kinder, deren Eltern ins sogenannten systemkritischen Berufen arbeiten, sind noch in Notbetreuungs. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn für die Tageseltern in Potsdam-Mittelmark geht die Arbeit weiter wie bisher – obwohl das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Ende voriger Woche deren Schließung empfohlen hatte.

„Wir werden nicht geschlossen, weil wir dann vom Landkreis weiter bezahlt werden müssten“, sagt eine Teltower Tagesmutter, die sich beim Gesundheitsamt erkundigt hat, wie es weitergeht. Sollte es aber zu einer Ansteckung kommen, würden die Tageseltern die volle Verantwortung tragen. „Wir sollen die Eltern davon überzeugen, dass das Risiko hoch ist und dass es besser wäre, wenn sie ihre Kinder zuhause lassen“, sei ihr geraten worden. Sie ist sauer: „Das geht nicht, dass wir in die Verantwortung gezogen werden, Entscheidungen zu treffen, weil sich das Gesundheitsamt weigert, das zu tun.“

Risiken und Belastungen für Tageseltern

Tatsächlich ist es so, dass viele Tageseltern mit dem laufenden Betrieb hadern. So verfügen sie nicht mehr über ausreichend Desinfektionsmittel. Ariane Schneider-Müllenstädt, eine Kollegin aus Kleinmachnow und Vertreterin der Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen e.V.: „Ich habe gar nichts mehr. Ich nehme Chlorax und Essig aus meinem Vorrat. Das sind Hausmittel, die auch funktionieren.“

Auch die Risiken und Belastungen für die Tageseltern selbst sind nicht zu unterschätzen. Viele haben selbst Kinder, die nun zuhause sind. Schneider-Müllenstädt erzählt von einer Kollegin, die ihre drei Schulkinder betreuen und unterrichten muss. Vier der fünf Tageskinder werden nach wie vor gebracht. „Die ist mit den Nerven fertig und kurz davor, alles hinzuwerfen.“ Andere müssten ihre eigenen Kinder in Fremdbetreuung geben, hätten kranke Familienmitglieder oder zählen selbst zu Risikogruppen.

Ariane Schneider-Müllenstädt (links) in der Kindertagespflege von Rüdiger Schreckert. Quelle: Gesine Michalsky

Schneider-Müllenstädt hat aus diesem Grund am Montag und Dienstag auf eigene Kosten ihre Pforten geschlossen. Zwei Kinder sind es, die sie noch zu betreuen hat. Eines ist derzeit krank, zwei weitere bleiben daheim. Heute macht sie wieder auf – anders kann sie es sich finanziell nicht leisten. „Ein Monat Verlust hieße für mich, ich höre auf.“ Allerdings wird sie ihrer Arbeit nur mehr im Garten und einem vorbereiteten Nebenraum nachgehen, um ihren Mann zu schützen.

Kindertagesstellen sollen grundsätzlich geschlossen werden

Wie ihre Kollegen, die auch schon einen Brandbrief verfasst haben, ist sie sauer: „Gestern kam vom Ministerium ein Brief an alle Landkreise mit der dringenden Empfehlung zur Schließung und dem Hinweis, dass die Gelder vom Land weiterfließen würden.“ Tatsächlich wird in diesem Schreiben nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kindertagesstellen „nunmehr grundsätzlich geschlossen werden sollen“.

Im Einzelfall könnten sie aber als „Notversorgung durch Entscheidung der Landräte und Oberbürgermeister in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern weiter betrieben werden“. Erfolge die Schließung über das Gesundheitsamt, könne die Finanzierung weiterlaufen – dann werde auch die Finanzierung durch das Land fortgesetzt.

Krisensitzung im Landkreis ohne Ergebnis

Im Landkreis gab es dazu am Dienstag eine Krisensitzung: „Es gibt unterschiedliche Haltungen dazu“, bestätigte Kai-Uwe Schwinzert schon am Montag. Doch das Treffen brachte kein Ergebnis. „Es soll nun erhoben werden, wie eine Betreuung aussehen wird. Dazu werden die Gemeinden und Städte befragt.“ Man habe im Blick, dass die Kinder, die dort untergebracht sind, auch wohin müssten, wenn die Tagespflegestellen geschlossen würden. Man gehe eigentlich auch davon aus, dass es sich – wie in der Kita-Notbetreuung – um Kleingruppen handelt. Doch nicht immer ist das so, manchmal befinden sich auch zwei Tagesmütter, im Einzelfall sogar bis zu vier, unter einem Dach – das macht zehn bis 20 Kinder pro „Einrichtung“.

Eine Entscheidung wird nun frühestens am Mittwoch fallen. Diese sei ergebnisoffen. „Noch ist offen, wie der Landkreis sich da verhalten wird.“ Sollten die Tagespflegestellen geschlossen werden, sei davon auszugehen, dass der Landkreis weiterzahlt, so Schwinzert. „Die Kosten sind aber nicht die allerentscheidendste Rolle. Es geht um die Betreuungssicherstellung.“ Zum Vergleich: Rund 17 500 Kinder sind in Potsdam-Mittelmark in den bereits geschlossenen – meist kommunalen – Kitas untergebracht, rund 540 bei den noch geöffneten Tageseltern, die vom Landkreis weiterfinanziert werden müssten.

Für Schneider-Müllenstädt gibt es nur eine Lösung: „Wenn wir nicht geschlossen würden, fände ich das ein Unding. Aber dann müssten wir natürlich arbeiten.“

Lesen Sie hier weiter:

Corona in Mittelmark: Die wichtigsten Infos in Kürze

Fast 300 Kinder für die Notbetreuung angemeldet

Tagesmütter klagen: Benachteiligung gegenüber Kindergärten

Von Konstanze Kobel-Höller