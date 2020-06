Galerie Werderscher Kunstmarkt im Lendelhaus: Das ist die neue Ausstellung

Potsdam

Die Galerie Werderscher Kunstmarkt im Lendelhaus zeigt neue Künstler. Die Bandbreite reicht diesmal von Tier- und Landschatfsdarstellungen von Marina Kagel über den fantastischen Realismus Werders Urgesteins Wilfried Mix bis hin zu Keramik-Arbeiten von Karsten und Gundula Radke.

Marina Kagel aus dem Atelier Art-Istique zeigt in ihren Werken vor allem Tiere in unterschiedlichen Posen. Aber auch Fabelwesen wie Zwergen, die Fliegenpilzen ihre weißen Punkte malen, sind Thema der Kunst.

Marina Kagel hat eine Galerie im Lendelhaus eingerichtet. Quelle: Annika Jensen

Wilfried Mix ist ein Urgestein in Werder. In seinem Geburtshaus begann einst seine Laufbahn als Werbegrafiker und Maler. Seine Malerei ist der phantastische Realismus, welcher von Malern in Österreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Surrealismus, als Visionäre Kunst entwickelt wurde. In seiner gegenständliche Malerei mit surrealistischen Elementen zeigt Mix seine Heimat, aber auch einen Aufenthalt auf Usedom. In den Werken denkt er auch über gesellschaftliche Prozesse nach.

Karsten und Gundula Radke sind Keramiker aus Potsdam. Sie gestalten aus Ton, Gegenstände zum Gebrauch oder zur Dekoration. Dabei haben sie für sich die Technik des Raku entdeckt, einer speziellen Brenntechnik von keramischer Masse, die in Japan entwickelt wurde.

Zu sehen sind die Werke Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr in Werder Am Markt 21.

