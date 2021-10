Potsdam-Mittelmark

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark könnte ab Donnerstag die Pflicht entfallen, beim Gaststätten- oder Kino-Besuch ein negatives Testergebnis beziehungsweise einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen zu müssen. Voraussetzung dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis auch am Mittwoch unter 35 liegt. Die neue Umgangsverordnung des Landes Brandenburg sieht diese Lockerung vor, wenn sich an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz unter der kritischen Marke von 35 befindet. Vorher galt das in Brandenburg bei einer Inzidenz von 20. In Potsdam-Mittelmark liegt die Sieben-Tage-Inzidenz schon länger unter 35, zuletzt war dieser Wert am 22.September mit 37,6 überschritten worden.

Neue Regeln würden ab Donnerstag gelten

Allerdings tritt die aktualisierte Brandenburger Umgangsverordnung erst zum 13. Oktober in Kraft und der Kreis muss die neue Regelung, sollten die Voraussetzungen dafür eingetreten sein, vorher für das eigene Gebiet öffentlich bekannt machen. „Wenn wir am Mittwoch unter 35 sind, wird die Regelung noch am selben Tag auf der Homepage des Kreises bekannt gemacht und gilt ab Donnerstag“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert.

Lesen Sie auch:

Dann ist die Vorlage eines negativen Testergebnisses beziehungsweise eines Impf- oder Genesenen-Nachweises in vielen Bereichen nicht mehr nötig. Das gilt in dem Fall zum Beispiel in der Innengastronomie, für touristische Übernachtungen, in Theatern, Kinos sowie in Schwimm- und Spaßbädern oder auch bei Reisebustouren. Die Maskenpflicht ist davon nicht berührt.

In Schulen, Kitas, Krankenhäusern bleibt Zutritt beschränkt

In Schulen, Kitas, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder in Clubs und Diskotheken bleibt die 3G-Regel unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz in Kraft. Dort haben weiterhin nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zutritt.

Inzidenz unter Landesdurchschnitt

Im Landkreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag derweil auf 25,2 gestiegen. Am Vortag betrug der Wert 19,3. Der Kreis liegt damit aber weiterhin deutlich unter der Brandenburger Durchschnittsinzidenz, die den Wert von 50,3 erreicht hat. Nach Landesangaben wurden in Potsdam-Mittelmark 25 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist auf 8548 gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen sind 55 neue Corona-Fälle bekannt geworden.

Von Jens Steglich