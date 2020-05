Gedämpfte Vorfreude auf Neustart in der Gastronomie

Hoher Fläming

Nach neun Wochen Corona-Zwangspause ist bei Gastronomen die Freude groß, nun ab Freitag endlich wieder Gäste empfangen zu dürfen. Doch ist diese Freude auch gedämpft bei den Betrieben im Hohen Fläming. Das ergab eine Stippvisite der MAZ am Dienstag.

„Von ein paar besetzten Tischen im Restaurant allein können wir nicht unsere zehn Mitarbeiter bezahlen“, sagt Volkmar Paul, der Chef des Hotels und Restaurants „Linther Hof“. „Zwar freuen wir uns über den dringend nötigen Neustart, den wir längst gefordert haben. Doch der Blick in die Zukunft macht weiter Sorgen“, bekennt der Gastronom aus Linthe. „Die gezahlte Soforthilfe für unserer Branche war lächerlichen, während große Konzerne mit Milliarden gestützt werden“, so Paul.

Viele Buchungen abgesagt

Sorgen hat er, weil bis in den Herbst hinein Familienfeiern sowie viele Firmenevents und Tagungen aus dem Brück-Linther Gewerbegebiet bereits storniert seien. Sie haben für die 35 Hotelzimmer sonst allgemein für eine gute Auslastung um die 65 Prozent gesorgt. In der Krise jedoch waren es nur mal zwei bis fünf Zimmer, die Geschäftsleuten noch vermietet werden konnten.

Das gilt ab 15. Mai Im Land Brandenburg dürfen Restaurants, Cafés und Kneipen, die zubereitete Speisen anbieten, für den Publikumsverkehr öffnen von 6 bis 22 Uhr. Voraussetzung ist die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln durch Betriebe und Gäste. Dringend empfohlen werden Möglichkeiten zur Reservierung und zur Nachverfolgung von Kontakten. Gäste dürfen sowohl draußen als auch drinnen bedient werden. Bislang blieben gastronomische Angebote auf den Außer-Haus-Verkauf beschränkt.

„Die Auflagen zur Wiedereröffnung sind kein Problem für uns. Hygiene ist in der Gastronomie ja schon vor Corona eine Selbstverständlichkeit gewesen“, sagt Juniorchefin Friederike Zörner. Mit ihrer Mutter Simone Paul hat sie am Dienstag schon mal alle Tische auf den ab Freitag vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ausgerichtet. „Die Speisenkarten sind laminiert und für Handy-Freunde haben wir auch einen QR-Code“, sagt die Gastronomin.

Wenigstens mal Ostern in Familie

Als Familie allerdings hatten die Hotelbetreiber in der Schließzeit neben den Sorgen um den Betrieb „auch wenigstens einen positiven Effekt“, sagt Simone Paul. „Seit 30 Jahren konnten wir alle das erste Mal gemeinsam Ostern feiern.“ Auch wurden Renovierungsarbeiten selbst erledigt, für die sonst keine Zeit gewesen wäre. „Nun ist aber genug aufgeräumt und geputzt, jetzt kann es endlich wieder losgehen“, sagt Friederike Zörner.

Im Hotel „Linther Hof“ haben Simone Paul (li.) und Friederike Zörner mit Tochter Charlotte schon die Tische im Restaurant auf neuen Abstand gebracht. Quelle: Thomas Wachs

Im Seminarhotel „Paulinen Hof“ in Kuhlowitz indes kommt eine schon vor der Corona-Krise entwickelte Geschäftsidee nun zu noch mehr Geltung. „Da unsere Tagungsgäste weiterhin nicht anreisen können, haben wir das Modell mit einem innovativen Anbieter für Videokonferenzsysteme weiter ausgebaut“, sagt Christian Rex, der Hoteldirektor.

Einheitliche Regeln vermisst

Ihm fehlen trotz der ab Freitag möglichen Öffnung des Restaurants vor allem noch die Hotelgäste, die ab 25. Mai dann wieder ins Land Brandenburg kommen dürfen. Eine planbare Perspektive vermisst der Manager vor allem für seine Tagungsgäste. Auf diese hat sich das Haus im Bad Belziger Ortsteil erfolgreich spezialisiert. „Wir haben sieben zumeist ausreichend große Konferenzräume. Da ist viel Abstand möglich für die Gruppen mit im Schnitt um die 16 Teilnehmer.“

Doch noch seien die Regeln zu unklar und auch unterschiedlich in den Bundesländern. Das verunsichere auch die Kunden. Es hagelte Stornierungen. Langsam kommen wieder erste Anfragen von Stammgästen. „Manche Firmen haben noch interne Reiseverbote und manche Bundesländer erlauben gar keine Grenzübertritte“, erzählt der Hoteldirektor zu den neuen Herausforderungen für seine Branche.

Modernste Konferenztechnik

Darum bietet das Hotel nun bereits auch Schulungen für Referenten an, die Geschäftskunden für Videokonferenzen fit machen. „Darauf werden wir in Zukunft wohl noch stärker setzen, weil viele Firmen in der Krise erkannt haben, dass ihre Mitarbeiter womöglich gar nicht mehr so viel reisen müssen“, so Christian Rex.

Im Seminarhotel „Paulinen Hof“ in Kuhlowitz setzt Direktor Christian Rex immer stärker auf modernste Konferenztechnik für seine Tagungsgäste. Die erhofft er dringend zurück. Quelle: Thomas Wachs

Auch das erst seit 2018 – nach dem umfangreichen Ausbau des Hofes – voll arbeitenden Haus selbst ist voll digitalisiert. „Das hat uns auch geholfen, einige Mitarbeiter noch im Homeoffice normal arbeiten lassen zu können“, sagt der Direktor. Denn auch wenn die Gastronomie wieder schrittweise starten darf, „haben einige unserer jungen Mitarbeiter aktuell für ihre Kinder noch gar keine Kita-Betreuung“, schildert Christian Rex eine zusätzliche Herausforderung beim Neustart.

Von den 40 Mitarbeitenden hatte das Seminarhotel 30 in Kurzarbeit schicken müssen. Zehn Saisonkräfte hatten keine Arbeit. Dankbar ist der Chef, „dass alle so mitgezogen haben, obwohl es für sie privat oft auch eine enorme finanzielle Herausforderung ist“, so Rex. Seit 15. März war komplett geschlossen. „Dabei war das Jahr so gut gestartet. Wir haben nun ein tolles Team zusammen und die Buchungen waren schon super“, sagt der Manager.

Hochzeiten werden fehlen

Ein großes Loch ins Jahresbudget reißen werde nun jedoch auch noch der Ausfall von Hochzeitsfesten. „Ab März hatten wir – teilweise schon zwei Jahre im Voraus – jedes Wochenende eine große Party im Buch“, sagt der Hoteldirektor. „Nun müssen wir den Paaren erklären, dass sie nur mit 50 statt sonst zumeist mit 80 bis 100 Gästen kommen dürften“, erzählt der Hoteldirektor. „Am Ende ist eine kleine Feier aber für uns auch gar nicht wirtschaftlich genug, weil der Aufwand in Küche und Service drumherum ähnlich hoch ist“, so Rex.

Wirt rechnet weiter mit Kurzarbeit

Im Restaurant „Sabinchens Speisekammer“ in Treuenbrietzen geht Inhaber Frank Reuter davon aus, weiterhin mit Kurzarbeitergeld für sein Team arbeiten zu müssen. „Denn 100 Prozent des sonst üblichen Umsatzes wird auf absehbare Zeit gar nicht erzielbar sein.“ Vor allem die größeren Familienfeiern, die bei Reuter 30 Prozent im Budget ausmachen, fehlen auf absehbare Zeit.

Frank Reuter hat die Corona-Schließzeit im Treuenbrietzener Restaurant „Sabinchens Speisekammer“ mit dem Verkauf außer Haus wenigstens etwas abgepuffert. Quelle: Thomas Wachs

„Und von den nun möglichen 50 Prozent im À-la-carte-Es­sen wird nur die Hälfte dauerhaft nachgefragt sein“, schätzt der erfahrene Gastwirt. „Am Ende heißt das 25 Prozent vom üblichen Geschäft, jedoch fast 100 Prozent der Kosten“, sagt Frank Reuter.

Er freut sich dennoch auf einen Neustart für seine Gäste. „Zumindest für das Wochenende haben wir schon gute Reservierungen. Hoffentlich reißt das danach nicht gleich wieder ab“, so der Wirt.

Von Thomas Wachs