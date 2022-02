Brandenburg/Havel

Der Roman „Gefährliche Liebschaften“ schildert in 175 Briefen die Geschichte zweier Intrigen. Damit gelang dem französischen Artillerieoffizier Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos ein Skandal-Klassiker der französischen Literatur des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Der britische Dramatiker Christopher Hampton arbeitete das Buch 1985 für die Royal Shakespeare Company zu einem Theaterstück um. Auch die opulente Verfilmung von Stephen Frears 1988 erwies sich als ein Welterfolg.

Worum geht es?

Eine intrigante Dame der Gesellschaft und ein lebenslustiger Hallodri von Stand manipulieren ihre Mitmenschen. Am Ende spielen spielen sie gegeneinander auf Sieg – und verlieren beide. Es geht um Lust und Rache, wahre Liebe und Grausamkeit.

Wie hat Regisseurin Gislén Engelmann den Stoff inszeniert?

Sie blieb nah am Text, griff sogar auf den Originalsoundtrack des Filmes zurück. Während der Film zum großen Teil in der Horizontale spielt, kippt sie das Treiben gekonnt in die Vertikale. Ihr gelingen auch komische Momente, ohne der Handlung einen falschen Drall zu geben. Die beiden Ausstatterinnen Frauke Menzinger und Kathrin Wittig bedienen sich im Popspektrum der Siebzigerjahre und stecken den Bühnenraum sehr geschickt ab.

Welche Schauspieler haben besonders überzeugt?

Andreas Klopp ist ein wunderbarer Valmont. Ihn würde man auch gern mal auf einer großen Bühne als Don Juan erleben. Julia Borgmeier als Marquise de Merteuil gibt sich als cooler intriganter Gegenpart. Und Anatol Käbisch sorgt als Danceny und Madame de Rosemonde für witzige Momente.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Der Regisseurin gelingt eine dichte Szene, als Valmont der jungfräuliche Cécile die Unschuld raubt. Und auch die Livemusik von Erik Kross war ein wichtiger atmosphärischer Verstärker.

Fazit?

Eine kluge, elegante Inszenierung.

info Nächste Aufführungen: 6. Februar, 16 Uhr. 2. April, 19.30 Uhr. 3. April, 18 Uhr. 30. April, 19.30 Uhr. Studiobühne des Brandenburger Theaters. Brandenburg (Havel), Karten unter unter brandenburgertheater.de, per Mail: besucherservice@brandenburgertheater.de oder telefonisch: 03381/511-111.

Eine ausführlichere Kritik erscheint bei maz-online.de und am Montag in der gedruckten MAZ.

Von Karim Saab