Göhlsdorf

Die Waldbrandgefahr steigt und wieder wüten mehrere Brände im Land Brandenburg. In Potsdam-Mittelmark herrscht am Freitag die zweithöchste Waldbrandwarnstufe. Vorbeugender Waldbrandschutz ist wichtiger denn je. Dazu zählt das Anlegen von Waldbrandschutzstreifen. Sie bilden eine Schneise von 15 bis 25 Metern entlang von Forsten. Direkt in den Wald ragt die Siedlung Klostersteig in Göhlsdorf. Die Kiefern ragen mit ihren Kronen teils bis in die Bäume der Gärten hinein. Nur ein schmaler Weg trennt den Wald von den Einfamilien- und Doppelhäusern.

„Ich habe hier wirklich Angst, dass hier mal der Wald brennt. Er grenzt so dicht ans Haus“, sagt Annette Schimke. Vor 21 Jahren zog sie in die Siedlung. „Damals waren die Kiefern noch ganz klein.“ Seit einer Durchforstungsaktion vor einiger Zeit liegt Totholz im Wald. „Das ist doch gefundenes Fressen für Feuer. Und ich sehe hier viele Hundespaziergänger, die trotz der hohen Waldbrandgefahr rauchend in den Wald gehen.“ Das beunruhige sie sehr, sagt die 57-Jährige. „Mit einem solchen Schutzstreifen könnte ich nachts ruhiger schlafen.“

Die Siedlung Klostersteig in Göhlsdorf ist direkt von einem Wald umgeben. Quelle: Marion von Imhoff

Nach Angaben von Jörg Dechow, Oberforstrat in der Oberförsterei Lehnin, regelt das Brandenburgische Waldgesetz das Anlegen von Waldbrandschutzstreifen. Danach „obliegt“ vorbeugender Waldbrandschutz wie das Anlegen und die Pflege dieser Streifen den Waldbesitzern. Dafür gebe es auch Fördermittel. Der Sprecher des Innenministeriums in Potsdam, Lothar Wiegand, sagt dazu: „Waldbesitzer sind zum Brandschutz verpflichtet.“ Es liege nicht im Ermessen des Waldbesitzers.

Auch an Straßen wichtig

Frank Kliem, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg, begrüßt ausdrücklich das Anlegen dieser baumfreien Schneisen. „Diese Schutzstreifen sind anerkannte Mittel, um das unkontrollierte Ausbreiten eines Brandes zu verhindern, die uns als Feuerwehr sehr helfen“, so Kliem.

Potsdam-Mittelmarks Kreisbrandmeister Jens Heinze ist für solche Schutzschneisen entlang von Wäldern. Insbesondere auch an Bundes- und Landstraßen, weil Brände durch herausgeworfene Zigaretten entstehen könnten. Heinze kritisiert: „Eine Verbesserung bei der Anlage von Waldbrandschutzstreifen ist nicht zu verzeichnen“. Grund dafür sei, „dass Waldbesitzer dies auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung tun müssen und die Forstbehörden dies nicht mehr übernehmen können“, so Heinze.

Von Marion von Imhoff