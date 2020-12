Rosenau

„Ich hätte bestimmt 200 bis 300 Tiere mehr verkaufen können.“ Andreas Schubert betreibt den Freilandgeflügelhof Schubert in Rogäsen. Er merkt ganz deutlich, dass Corona den Verkauf angekurbelt hat. „Wir sind schon seit zwei Wochen ausverkauft“, erzählt der Geflügelzüchter. Weil Restaurantbesuche und Urlaube hinfällig sind, kochen die Menschen dieses Jahr anscheinend verstärkt selbst. Das Geschäft mit dem Weihnachtsbraten boomt.

Spontankauf nicht möglich

Auf Schuberts Hof herrscht derzeit Hochbetrieb. Schlag auf Schlag reisen die Kunden an, um sich ihr Federvieh abzuholen. 200 Gänse und 800 Enten hat der Geflügelzüchter jedes Jahr anzubieten. Viel mehr sollen es auf Grund der begrenzten Kapazitäten nicht werden. In der Regel, so erzählt Schubert, sind Spontan- oder Zusatzkäufe in der Vorweihnachtszeit noch möglich. Doch 2020 geht nichts mehr. Nur die, die rechtzeitig bestellt haben, können sich ihres Festtagsschmauses gewiss sein.

Zu jenen, die sich pünktlich ihr Federvieh gesichert haben, zählen die Ehepaare Arndt und Jahn. Sie reisen am Freitagvormittag gemeinsam aus Dessau an. Vor vier Jahren haben die Arndts den Geflügelhof entdeckt und sind seitdem treue Kunden. „Wir sind ganz begeistert. Das sind tolle Gänse. Wir können das nur empfehlen“, sagen Arndts. Mittlerweile haben sie ihre Freunde, die Jahns aus Bitterfeld, von der guten Qualität überzeugt. Drei Enten und eine Gans verschwinden in den Beuteln der Paare, bevor sie nach einem kurzen Plausch mit Andreas Schubert wieder von dannen rauschen.

Nicht selten hat dieser Kunden auf dem Hof, die ordentliche Strecken für ihren Weihnachtsbraten auf sich nehmen. „Es kommen welche aus Leipzig oder Zittau. Österreich war mal das Weiteste“, erzählt Andreas Schubert, der sich über diese große Treue freut.

Puten gibt es ebenfalls

In Rogäsen gibt es vorrangig Mulardenenten, Gänse und Hühner. Die Tiere werden als Eintagsküken gekauft, leben danach in kleinen Beständen und laufen auf der Weide herum.

Seit einigen Jahren hat der Hof zudem Puten aus eigener Aufzucht im Bestand. „Der Verkauf wird von Jahr zu Jahr mehr“, sagt Andreas Schubert. Neben dem Geschmack ist dabei auch entscheidend, dass die Tiere kleiner sind und weniger wiegen. „Schwere Rassen mit zwölf Kilo kriegt keiner in den Ofen.“

Zum Thema Gewicht und Größe der Flattermänner hat Schubert dann gleich eine Anekdote parat. So tauchte in einem Jahr ein Kunde mit seiner zuvor gekauften Gans wieder auf. In der anderen Hand eine Bratpfanne. Weil der Wunsch nach Essen anscheinend größer war, als das vorhandene Kochutensil wollte er das Tier zurückgeben, das absolut nicht in die Pfanne passte. Gemeinsam wählten sie ein passendes Federvieh aus.

Der Geflügelzüchter macht vieles möglich, um den Kunden ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten. Seine Familie verzichtet sogar, wenn es sein muss. Etwa, wenn sie ein für sich reserviertes Tier zu guter Letzt in die Hände eines traurigen Kunden geben. „Im ersten Jahr habe ich mir Weihnachten Schnitzel an der Tanke geholt, weil alles weg war“, erzählt Schubert außerdem schmunzelnd von 1999. Daraus hat er aber mittlerweile gelernt und sichert einen Braten für die Familie.

Rechtzeitig an die Bestellung denken

„Die Vorweihnachtszeit kriegen wir eigentlich nicht mit. Die geht an uns vorbei“, sagt Freundin Antje Lempke dazu. Denn das Paar, die Kinder und die Angestellten haben alle Hände voll zu tun, die Tiere auszugeben und zu schlachten – 100 bis 120 Tiere täglich.

„Am 23. Dezember werden die letzten abgeholt. Dann haben wir erst einmal Ruhe“, sagt Andreas Schubert. Er ist seiner Familie und seinen Mitarbeitern unheimlich dankbar, dass sie diese Hochphase jedes Jahr so mit ihm stemmen.

Ab Anfang des Jahres heißt es dann sauber machen und gegebenenfalls renovieren, bis die neuen Küken einziehen. Suppenhühner sind auch nach Weihnachten auf dem Hof erhältlich. Die Geflügelsaison geht von September bis April. Vorbestellungen für Ostern und Weihnachten sind ausdrücklich erwünscht. Und so wie es in diesem Jahr ablief rät Schubert dazu, ruhig schon Ende Oktober 2021 an das nächste Weihnachtsfest zu denken.

