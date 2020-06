Mittelmark

Ein 69 Jahre alter Mann ist am Samstag gegen 5 Uhr 13 Kilometer in falscher Richtung auf der Autobahn 2 gefahren. Der Geisterfahrer fuhr zwischen den Anschlussstellen Wollin und Brandenburg an der Havel Richtung Berlin, jedoch auf der Spur Richtung Hannover.

Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei. Beamten gelang es, den Mann an der Anschlussstelle Brandenburg zu stoppen. Weil er offenbar gesundheitliche Probleme hatte, brachte ein Krankenwagen den Rentner in ein Krankenhaus. „Nur durch glückliche Umstände und geringes Verkehrsaufkommen kam es hier nicht zu einem schwerwiegenden Unfall“, so ein Polizeisprecher. Er bittet Zeugen, die dem Geisterfahrer ausweichen mussten, sich unter 03381-5600 zu melden.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

