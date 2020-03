Gelb an Wuster Schranke: scharfe Bremsung, Auffahrunfall

Brandenburg/H

Polizeibeamte aus Brandenburg an der Havel haben an diesem Dienstagvormittag den Bahnübergang Wust an der Bundesstraße 1 kontrolliert. Dort seien einige Fahrzeugführer aufgefallen, die den Bahnübergang in verbotener Weise überquert haben.

Denn die Warnleuchten signalisierten bereits, dass sich die Bahnschranken schließen, berichtet Alexander Rust für die Polizeiinspektion Brandenburg.

Gelbes Signal gleichbedeutend mit rotem

Der Polizeibeamte macht deutlich, dass vor einem Bahnübergang auch das gelbe Warnlicht eine Wartepflicht signalisiert und dem roten Warnlicht gleichsteht.

Prompt erkannte ein Autofahrer dies an diesem Dienstag gegen 7 Uhr zu spät. Kurz bevor er die Bahnschienen mit seinem Wagen überquerte, bremse er bei gelbem Warnlicht so stark, dass ein nachfolgender Wagen auf den eigenen auffuhr.

Durch den Unfall ist ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme konnten beide Autofahrer weiterfahren.

Von MAZ