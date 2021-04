Bad Belzig

Die Bildungslandschaft in Potsdam-Mittelmark wird ein bisschen bunter. Die kirchliche Hoffbauer-Stiftung wird in Glindow eine Gesamtschule errichten. Der Landkreis beteiligt sich an dem Projekt mit 15 Millionen Euro. Das beschloss der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend in Bad Belzig.

Die Kreistagsmitglieder folgten damit einem Vorschlag der Verwaltung. 28 Mandatsträger von CDU, SPD, der Fraktion FDP/Bik-Bit/IGH, der Fraktion BVB, Freie Wähler-FBB und der AfD votierten für das Vorhaben. 20 Volksvertreter, vornehmlich von Linken, Bündnisgrünen und Piraten, aber auch einige der SPD, stimmten dagegen. Es gab keine Enthaltung.

Landrat beteiligt sich nicht an Abstimmung

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) hatte schon vor der Debatte die Sitzung in der Albert-Baur-Halle verlassen und nicht an der Abstimmung teilgenommen. Er wolle nicht in den Verdacht der Befangenheit geraten und das Projekt damit gefährden, hatte er erklärt. Blasig ist Mitglied des Kuratoriums der Hoffbauer-Stiftung. Diese hat ihren Sitz in Potsdam auf der Insel Hermannswerder.

Der Abstimmung war eine teils heftige und lange Debatte vorausgegangen. „Die Entscheidung ist wichtig für den Bildungsstandort Werder“, erklärte Joachim Lindicke (SPD). „Da stehen in Werder alle dahinter.“

Kritik an der Vorlage

Henry Liebrenz (Bündnisgrüne) argwöhnte indessen, dass es in der Verwaltung jemanden geben könne, „der der Hoffbauer-Stiftung sehr nahe steht“. Er habe als Kreistagsmitglied das Gefühl, in eine Situation getrieben zu werden, entscheiden zu müssen, obwohl die Entscheidung längst gefallen sei. „Ich fühle mich irgendwie vorgeführt.“

Wolfgang Brenneis (CDU) sagte vor allem in Richtung der Linken, er habe den Eindruck, dass auch ideologische Gründe eine Rolle bei der Ablehnung des Projektes spielen. „Dabei zünden Sie Nebelkerzen und die heißen in Deutschland immer Geld“, erklärte er.

„Wir kaufen die Katze im Sack“

Gegner des Vertrages mit der Hoffbauer-Stiftung hatten erklärt, der Landkreis als Kommune habe die Pflicht, für genügend Plätze an den staatlichen Schulen zu sorgen. Zudem führten sie die Gebühren an der privaten Hoffbauer-Schule gegen die Beteiligung ins Feld.

Der stellvertretende Vorsitzende des Kreistages, Georg Hartmann (Bündnisgrüne), erklärte, ihm gehe es nicht um das Verhindern einer neuen Schule in Glindow. Doch er wisse nicht, wofür genau die 15 Millionen Euro des Kreises an die Hoffbauer-Stiftung fließen sollen. „Wir kaufen die Katze im Sack“, kritisierte er.

Antrag der Grünen, Linken und Piraten abgelehnt

Zuvor hatte der Kreistag einen Antrag der Bündnisgrünen und der Fraktion Die Linke/Piraten abgelehnt, die sich für den Bau einer staatlichen Gesamtschule in der Gemeinde Schwielowsee aussprachen. Die Abstimmung war mit 22 Ja- und 25 Nein-Stimmen denkbar knapp ausgefallen. Auch zahlreiche Eltern hatten sich in einer Petition im Vorfeld für eine solche Schule eingesetzt.

Die Volksvertreter kritisierten, dass der Kreis es versäumt habe, rechtzeitig für ausreichende Kapazitäten an den Schulen zu sorgen. Im Bereich von Werder und Schwielowsee fehlt es an Plätzen.

Würde der Kreis selber bauen, wie es die Antragsteller wollen, würde nach Angaben des zuständigen Fachbereichsleiters in der Kreisverwaltung, André Köppen, erst nach „fünf bis sechs Jahren Vorbereitungszeit der Schulbetrieb beginnen können.“ Die Hoffbauer-Schule könnte schon im August 2023 eröffnen.

Vizelandrat Christian Stein (CDU) wies die Kritik an der Kreisverwaltung zurück, die Schaffung von Schulplätzen verschlafen zu haben. „In meinen 16 Jahren Dienstzeit habe ich jedes zweite Jahr über eine neue Schule diskutiert“, sagte er. Man wolle jetzt mit der Hoffbauer-Stiftung ganz schnell ein Bildungsangebot schaffen. „Damit unsere Kinder in die Schule gehen können.“

Kreis stellt jetzt Förderantrag

Und wie geht es jetzt weiter? „Wir wollen jetzt einen Vertrag mit der Hoffbauer-Stiftung abschließen und einen Fördermittelantrag stellen“, erläuterte André Köppen das weitere Vorgehen. „Wir wollen den Schulstandort für mindestens 15 Jahre im Grundbuch sichern“, sagte er.

Laut Köppen beteiligt sich der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 13 Millionen Euro an der Errichtung der Gesamtschule auf dem Glindower Campus. Zwei Millionen Euro seien für das pädagogische Personal vorgesehen. „Das wollen wir dafür geben“, so Köppen.

Von Hermann M. Schröder