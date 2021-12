Stahnsdorf

Das Industriemuseum in Teltow und die Akademie 2. Lebenshälfte brauchen vorerst nicht mehr um ihre Existenz zu bangen: Trotz der Versuche, die Unterstützung aufgrund der finanziellen Lage der Kommune komplett zu streichen, hat nun auch die Gemeindevertretung Stahnsdorf mit großer Mehrheit beschlossen, sich an die bisherigen Vereinbarungen zu halten und die finanziellen Unterstützungen weiterhin zu zahlen.

Stahnsdorf zögerte lange

Stahnsdorf wird dem Industriemuseum von 2022 bis 2026 jährlich 31.187 Euro überweisen, die Akademie 2. Lebenshälfte erhält 21.787 Euro pro Jahr. Beide Einrichtungen werden auch von Teltow und Kleinmachnow sowie vom Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützt. Von dort liegen die Zusagen schon seit Längerem vor. Stahnsdorf war mit seiner zögerlichen Haltung in die Kritik geraten. Zunächst hatte es geheißen, die Subventionierung solle im Zuge des Haushalts 2022 mitdiskutiert werden. Dies hätte jedoch für das Industriemuseum möglicherweise zu spät sein können, sodass dieses Alarm schlug. Dann schienen die Förderungen im Haushaltsentwurf aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde nicht auf. Schließlich wurde der der Antrag für die Unterstützungen jedoch von der CDU gestellt.

Auf Einnahmen verzichtet

„Eigentlich können wir uns das nicht leisten“, sagte der FDP-Gemeindevertreter Christian Kümpel zu den Zuschüssen für das Industriemuseum. Dietmar Otto (SPD) hielt dagegen: Bei einem Haushalt von 35 Millionen Euro müssten die 35.000 Euro für das Museum, das auch Berufsberatung anbietet, möglich sein. Otto merkte zudem kritisch an, dass die Gemeindevertretung auf ihrer vorangegangenen Sitzung den Verkauf der alten Pardemannvilla in der Ruhlsdorfer Straße 1 abgelehnt und damit auf Einnahmen in Höhe von 400.000 Euro verzichtet habe.

Doppelte Angebote?

Auch zur Akademie 2. Lebenshälfte gab es Kontroversen in der Gemeindevertretung. Es zeichnet sich ab, dass Stahnsdorf frühzeitig vor Ablauf der kommenden Förderperiode mit Teltow und Kleinmachnow über die Verwaltungsvereinbarung, in der die Zuschüsse festgelegt sind, reden wird. Jetzt aber einfach abzuspringen, das gehe nicht, sagte Alexander Schweda (CDU). In der Debatte zeigte sich, dass es Gemeindevertreter gibt, die Zweifel an der Notwendigkeit der Akademie 2. Lebenshälfte haben. Sie verwiesen auf sich ähnelnde Angebote der Kreisvolkshochschule, der Kreismusikschule und der Senioreneinrichtungen.

Die Kontaktstelle der Akademie teilte nach der Gemeindevertretersitzung mit, sie sei dankbar, dass die Förderung für die nächsten fünf Jahre nun gesichert sei. „Wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben, um die Lebensqualität der älteren Generationen in unserer Region nachhaltig mitzugestalten“, hieß es.

Von Stephan Laude