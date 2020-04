Kloster Lehnin fährt politisches Leben wieder hoch – Groß Kreutz (Havel) wartet noch

Mittelmark

Wegen der Corona-Krise ist das politische Leben wie das öffentliche in den vergangenen Wochen nahezu vollkommen zum Erliegen gekommen. Nun fährt die Gemeinde Kloster Lehnin nach Absprache mit den Ausschussvorsitzenden das politische Leben wieder hoch. Ab der kommenden Woche tagen die Ausschüsse wieder. Die Gemeindevertretung kommt am 19. Mai erstmals wieder nach Wochen zusammen. Der Ausschuss für Feuerwehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung tagt bereits am kommenden Dienstag. Die Einladungen sind bereits verschickt, heißt es im Rathaus. Zuvor hätten die Fraktions- und Ausschussvorsitzenden darüber beraten.

Der Vorsitzender der Kloster Lehniner Gemeindervertreterversammlung, der SPD-Landtagsabgeordnete Udo Wernitz, spricht, ohne Namen zu nennen, von zwei Abgeordneten, die Bedenken gegen den Zeitpunkt der Sitzung geäußert haben. Hygiene- und Abstandsregeln sollen eingehalten werden, so Wernitz. Das bestätigt auch Rathaus-Sprecher René Paul-Peters.

Anzeige

In der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) sieht das noch ganz anders aus. Dort ruht das politische Leben noch. Laut Sitzungskalender kommen die Gemeindevertreter möglicherweise erst am 19. Juni wieder zusammen. „Ein endgültiger Termin steht noch nicht fest“, sagt Bürgermeister Reth Kalsow. „Wir bereiten die notwendigen Beschlüsse gerade vor, wenn die Gemeindevertretung zusammen kommt, wird das wahrscheinlich in einer Turnhalle sein, um die notwendigen Abstandsregelungen einhalten zu können.“ Nicht beschließende Ausschüsse tagen in der Gemeinde derzeit noch nicht.

Weitere MAZ+ Artikel

Entscheidungen per Eilbeschluss

Doch wie läuft die Verwaltung, wenn die Gremien nicht tagen, die für Entscheidungen sonst grünes Licht geben. „Notwendige Beschlüsse werden nach Information der Fraktionen und deren Bestätigung per Eilbeschluss getroffen“, erläutert Kalsow das Verfahren. „Da der Vorsitzende der Gemeindevertretersitzung und ich unterschreiben, bleibt das Vier-Augen-Prinzip gewahrt.“

Eilbeschlüsse sind nach Angaben des Bürgermeisters der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) nach der Kommunalverfassung der Gemeindevertretersitzung in der nächsten Sitzung zur Bestätigung vorzulegen.

Von Marion von Imhoff