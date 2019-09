Gemischte Bilanz der Badbetreiber

Golzow/ Lehnin

Die beiden Freibäder in Lehnin und Golzow ziehen eine durchwachsene Bilanz der diesjährigen Badesaison. Danach konnten weder das Strandbad Lehnin, noch das Golzower Freibad an den Besucheransturm des Vorjahres anknüpfen. Grund dafür ist der Kälteeinbruch Anfang Juli.

Betreiber des Golzower Freibades ist der Sportverein Turbine Golzow. Dessen Vorsitzender Gunnar Ferchland sprach gegenüber der MAZ von rund 4000 Besuchern zwischen dem Saisonauftakt im Mai und bis jetzt. „Das waren nicht so viele wie 2018. Da hatten wir deutlich mehr Besucher.“ In dem Hitzesommer 2018 sei das Schwimmbad höchstens mal fünf Tage insgesamt geschlossen gewesen, bei dem etwas durchwachsenen Sommer 2019 waren das schon deutlich mehr Tage. Am Wochenende nun fährt der Verein den Betrieb des Freibades runter und eröffnet in der letzten Maiwoche 2020 wieder.

Abkühlung im Freibad Golzow. Bademeister Jens Helbig (l.) und Turbine-Chef Gunnar Ferchland sind für die Sicherheit der Badegäste verantwortlich. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der Mittwoch war voraussichtlich der letzte Badetag. Die Wassertemperatur mit Nachtwerten um elf, zwölf Grad sei so abgesunken, dass es sich nicht lohne, den Schwimmbetrieb noch weiter aufrechtzuerhalten, sagt Ferchland.

Neue Beckenumrandung

Nun beginnen die Instandsetzungsarbeiten: Im Herbst oder spätestens im nächsten Frühjahr soll die Beckenumrandung neu gepflastert werden.

In den kommenden Monaten muss auch der Betreibervertrag mit dem Amt Brück neu ausgehandelt werden. Vom Amt erhält der Verein Ferchland zufolge rund 8000 Euro im Jahr für den Schwimmbadbetrieb. „Die Summe ist knapp und reicht als Zuschuss nicht, wir sind auf die Eintrittsgelder der Badegäste angewiesen, um die Außenanlagen und das Bad in Schuss zu halten.“

Viel ehrenamtliche Arbeit

Doch Ferchland betont auch, wie viel Ehrenamt in der Aufgabe steckt. Zwar gibt es mit dem Golzower Gemeindearbeiter einen hauptamtlichen Bademeister. Vier Vereinsmitglieder würden aber viel Freizeit investieren, um den Betrieb am Laufen zu halten. „Das ist richtig viel Arbeit.“ Ferchland wünscht sich mehr Unterstützung und Hilfe von der Gemeinde Golzow und dem Amt Brück: „Wir werden bei dem Vertrag darüber verhandeln, aber wir wollen auch nicht zu forsch rangehen.“

Das Freibad Golzow hat in der Sommersaison sieben Tage die Woche von 12 bis 20 Uhr.

Bis in den Oktober hinein geöffnet

Möglichst bis zum 5. Oktober und damit bis in die Herbstsaison hinein möchte Betreiber Kay Schattenberg das Strandbad Lehnin am Klostersee geöffnet halten. „Aber auch nur an schönen Wochenenden.“

Strandbad-Betreiber Kay Schattenberg vor dem neuen Steg am Klostersee. Quelle: Marion von Imhoff

„Der Besucherzuspruch in diesem Jahr war deutlich geringer als im Vorjahr, weil das Wetter mit Beginn der zweiten Juliwoche zu unentschlossen war“, sagt Schattenberg. Besucherstark waren vor allem die Wochenenden am Strandbad. Der Grund: Rund 85 Prozent der Gäste kommen von außerhalb und haben erst dann Zeit, zum Klostersee zu fahren, ist Schattenbergs Erfahrung.

Schwierige Tage am Klostersee

Auch die Sommerferien brachten keine deutliche Besserung: „Es gab schwierige Tage beim Wetter. Die Gäste wünschen sich knapp 30 Grad, um zu uns zu kommen.“

Schwierig war es für den Klostersee-Betreiber auch durch die Nachricht, dass im Juli zeitweise Blaualgen im See auftauchten und das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark einige Tage zu Vorsicht mahnte, bevor es schließlich wieder Entwarnung gab.

Von Marion von Imhoff