Gertraude Pilz aus Kleinmachnow feiert drei Tage lang ihren 100. Geburtstag

Kleinmachnow

Einen Gesprächstermin zu finden, ist gar nicht so einfach, denn irgendwie ist sie immer beschäftigt. Das wäre nicht weiter ungewöhnlich, würde Gertraude Pilz am 25. September nicht ihren 100. Geburtstag feiern. Sie sei, sagt sie fröhlich, gerade dabei, das Jubiläum zu planen. Das soll an drei Tagen stattfinden. Einmal im Kreis der Familie und zweimal mit Freunden aus der Seniorenresidenz „Augustinum“ in Kleinmachnow, in der sie seit zehn Jahren lebt.

„Wegen Corona dürfen immer nur 20 Leute zusammenkommen“, erklärt die Seniorin. Mit der Menüauswahl hält sie sich nicht lange auf. Kartoffelsalat und Würstchen, das schmecke jedem. „Wir treffen uns ja nicht, um zu essen“, sagt sie, „wir wollen reden“. Ohnehin scheint Gertraude Pilz eine Frau zu sein, die gern redet. Meistens über andere und weniger über sich selbst.

Ihren Mann Wolfgang lernte sie an der TU Dresden kennen

Wir kommen trotzdem ins Plaudern. Auch wenn es ihr manchmal etwas schwerfällt, einem Ereignis in ihrem Leben das richtige Datum zuzuordnen. In jungen Jahren ist sie Assistentin eines renommierten Professors für Pflanzenchemie und Holzforschung an der Technischen Universität Dresden. Dabei gelingt es ihr einmal, aus Fichtenkernholz Kristalle herzustellen als Grundlage eines Schmierstoffs, der in der Optik Verwendung finden sollte. „Das war mitten im Zweiten Weltkrieg“, erzählt sie. „Der Professor war begeistert und ich ein bisschen stolz auf mich.“

Am Institut lernt sie auch ihren Mann Wolfgang kennen, einen Chemiker, der dort an seiner Doktorarbeit schreibt und den sie 1944 heiratet. „Liebe auf den zweiten Blick“ sei das gewesen, sagt sie und hält kurz inne. Wenn Gertraude Pilz über die Verluste in ihrem Leben redet, muss man ganz genau hinhören.

Hochzeit 1944: Gertraude Pilz und ihr Mann Wolfgang. Quelle: privat/Madlen Pilz

Spricht sie plötzlich etwas leiser, wird klar, dass die Zeit gerade nicht alle Wunden heilt, aber „sie macht es erträglicher, den Schmerz auszuhalten“. Als ihr erster Verlobter zusammen mit ihrem Bruder in den Krieg zieht, weint ihre Mutter. „Sie spürte, dass es ein Abschied für immer ist“, erinnert sich Gertraude Pilz. Wenig später sind beide gefallen.

Schöne Jahre in Brasilien

Es folgt ein weiterer schwerer Verlust. In den fünfziger Jahren erkrankt ihr Sohn unheilbar an Kinderlähmung und erliegt mit 15 Jahren den Folgen der schweren Krankheit. Sein schwarz-weißes Foto steht heute neben weiteren Bildern ihrer Familie auf handbemalten brasilianischen Kacheln. Für diese ließ sie extra einen Couchtisch anfertigen. „Brasilien“, seufzt Gertraude Pilz, „das waren wirklich schöne Jahre“.

Und gleichzeitig eine große Herausforderung. Nach dem Krieg folgt sie ihrem Mann, mittlerweile angesehener Chemiker eines großen Pharmaunternehmens, nach Südamerika. Ihre Tochter wird geboren und „es war nicht immer einfach mit zwei kleinen Kindern in dem einsamen Häuschen am Rande des Urwalds“. Eine Autostunde von der nächsten Stadt entfernt und mit einem Mann, der beruflich viel unterwegs ist.

2013 zog sie nach Kleinmachnow

Nach fünf Jahren ziehen sie zurück nach Deutschland, finden in Holzminden ihre neue Heimat. Während ihr Mann weiter als Chemiker arbeitet, verdient sich Gertraude Pilz gelegentlich „ein paar Pfennige dazu“. Sie tippt Berichte eines befreundeten Akustikers für den Bau von Konzertsälen. „Uns ging es gut“, sagt sie und klingt dabei ehrlich bescheiden, „wir haben für unser Geld immer hart gearbeitet“.

Gertraude Pilz (dritte von links) als Assistentin von Professor Heinrich Wienhaus (Mitte, hinten) in der Forstlichen Hochschule der TU Dresden in Tharandt. Quelle: privat

Im Ruhestand finden sie und ihr Mann die Zeit, ein Buch zu schreiben: „Eine Kulturgeschichte der Düfte und Schönheitsmittel“. Sie reisen nach Ägypten, Vietnam und in den Nahen Osten, Gertraude tippt den Text. Zweihundert Exemplare lässt das Paar drucken. Alle werden verschenkt. „Eines steht sogar in der Wiener Bibliothek“, erzählt Gertraude Pilz nicht ganz ohne Stolz. Nachdem ihr Mann gestorben war, wollte sie näher bei ihren in Berlin lebenden Kindern sein und zog 2013 nach Kleinmachnow.

Dankbar für jeden schönen Mondaufgang

Sie selbst mag den Duft von frischem Obst am liebsten. Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche und Äpfel. Die leistet sie sich regelmäßig. Salat hat sie seit Jahren nicht gegessen, Kaffee trinkt sie auch nicht und Alkohol nur in guter Gesellschaft. Dafür gibt es jeden Tag den Saft zweier frisch gepresster Zitronen. Seit jungen Jahren leidet sie an Rheuma. „Medikamente sind ein Segen“, findet Gertraude Pilz. „Mein Mann war Chemiker, für Krankheiten hatten wir keine Zeit.“ Dank einer Augen-Operation kann sie nun wieder lesen, dafür höre sie seit einiger Zeit schwer.

Wofür sie nach all den Jahren dankbar ist, wiederholt sie meine Frage und schaut aus dem Fenster. „Für alles, was mich am Leben erhält.“ Für das, was ihr Mann ihr beigebracht habe. Für einen schönen Mondaufgang. Länger als vier Stunden am Stück kann sie nicht mehr im Bett liegen. „Ich sitze oft nachts am Fenster und schaue den Mond an“, sagt sie und lacht, „deshalb sind meine Gardinen auch immer offen.“

Von Madlen Pilz