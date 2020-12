Mittelmark

Dieser Tage ist die Hochzeit der Gesellschaftsjagden. In Potsdam-Mittelmark werden in den Landesforsten zwischen Ende Oktober bis Weihnachten 26 Ansitzdrückjagden stattfinden, organisiert von der Landeswald-Oberförsterei Bad Belzig. Deren Bereich zieht sich durch Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming wie ein Flickenteppich. Der Landesforst erstreckt sich von Netzen, Lehnin bis in den Fläming hinein. Die Saison der Gesellschaftsjagden hat Ende Oktober begonnen. Die Jagdsaison selbst geht vom 15. April bis 15. Januar.

Wie Marek Rothe, der Leiter der Landeswald-Oberförsterei, am Freitag mitteilte, sind etwa 70 bis 80 Prozent der Jagden bereits über die Bühne gegangen. Corona hat auch auf die Jagd Auswirkungen. So ist das Team um Marek Rothe bemüht, die der Jagd beteiligte Personenkreis möglichst klein zu halten. So sind in diesem Jahr auch keine Gastjäger eingeladen, die sonst aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlanden und Dänemark. „Die durften nicht anreisen, aber wir haben es auch bewusst gemacht, um minimale Kontakte zu haben.“ Zudem sei die Beherbergung wegen geschlossener Hotels und Gaststätten schwierig geworden, sagt Marek Rothe. „Wir haben nur mit Bediensteten und Jägern aus der Region gejagt.“

Weniger Treiber und keine Gastjäger

Zwischen 20 und 50 Jäger kommen bei den Ereignissen zusammen. Unterstützt werden sie von Jagdhelfern. In Zeiten vor Corona waren es mit bis zu 70 Jäger deutlich größere Gesellschaften. Das Wild wird weniger mit Treiben, sondern mit Jagdhunden aufgestöbert. „Das ist aufgrund von deren Sinnesorganen effektiver, es wird mehr Wild aufgestöbert. Treiber nutzen wir nur in der Nähe von Bundes- und Fernverkehrsstraßen, wo wir keine Hunde laufen lassen können.“ In Zeiten von Corona sei es notwendig, so wenig wie möglich Kontakte zu haben und daher sei auch die Zahl der Treiber reduziert, sagt Marek Rothe.

Die Landeswald-Oberförsterei Bad Belzig Der Forst der Landeswald-Oberförsterei Bad Belzig erstreckt sich von Treuenbrietzen über den gesamten Hohen Fläming bis nach Görzke, Dippmannsdorf, Lütte und geht weiter bis Lehnin. „Es ist ein Flickenteppich über den gesamten Landkreis“, sagt Marek Rothe, der Leiter der Landeswald-Oberförsterei. Die Jagdfläche umfasst 16.500 Hektar, ein Drittel davon liegt in Teltow-Fläming, zwei Drittel sind in Potsdam-Mittelmark. 17 Prozent des Waldes in Potsdam-Mittelmark sind Eigentum des Landes Brandenburg. Die nächste Landeswald-Oberförsterei liegt in Rathenow mit einem Gebiet, das Potsdam-Mittelmark und das Havelland mit umfasst. Zu den Mitarbeitern der Landeswald-Oberförsterei gehören neun Revierförster und insgesamt 54 Beschäftigte.

Donnerstags bis samstags sind in der Regel die Termine, wenn es dem Wild an das Fell geht. Nächste Woche sind Gesellschaftsjagden im Raum Dippmannsdorf und in Luckenwalde.

Maskenpflicht und Musikverbot

Auch der Ablauf der Jagd ist ein völlig anderer. Das beliebte Schüsseltreiben etwa zum Abschluss, also das gesellige Beisammensein am Lagerfeuer mit Imbiss, fällt weg. Auch legen die Jäger keine Strecke, tragen das erlegte Wild also nicht zusammen. Es gilt strenge Maskenpflicht und Musikverbot, zünftiges Jagdhornblasen ist daher nicht zu hören.

„Die Jagden machen wir wegen Corona kleiner, daher ist auch der Jagderfolg geringer. Das ist der Kompromiss zwischen der Corona-Strategie des Landes und der Effektivität der Jagd.“ Im Schnitt käme auf zwei Jäger ein erlegtes Tier. „Auf der gesamten Fläche jagen wir zwei Mal durch.“

Pläne, Listen und Genehmigungen

Die Vorbereitungen sind beträchtlich vor einer Jagd. Aufzustellen sind Pläne, wo die Jäger im Wald ihre Standorte haben, wie sie dorthin gelangen, was geschossen werden darf. Ein Hygienekonzept darf nicht fehlen, um die mögliche Ansteckungsgefahr durch Corona gering zu halten. Müssen Straßenschilder als Verkehrszeichen „Achtung, Treibjagd“ aufgestellt werden, müssen die Förster dafür eine Genehmigung einholen.

Hinweise in Wäldern „Achtung, Treibjagd“ bringen die Forstbediensteten Rothe zufolge an den Haupteingangswegen zum Wald an und insbesondere dort, wo mit starken Besucherverkehr zu rechnen ist. Es sei kein Verbot. „Es appelliert an die Menschen und deren Vernunft, aber die ist bei manchen ja eingeschränkt“, sagt Marek Rothe. Die Folge: „Man muss immer damit rechnen, dass sich während einer Jagd auch ein Spaziergänger in den Wald verirrt, weil die Menschen so sind, wie sie sind.“

Eine normale Strecke

Morgens um 8 Uhr kommen die Jäger zusammen, gegen 14 Uhr ist die Jagd zu Ende. Zwei bis drei Stunden harren die Jäger mit ihren Waffen an ihren Standorten aus in Erwartung des aufgescheuchten Wildes.

Deutlich ist, dass sich die Zahl des Damwildes durch das Heimischwerden des Wolfes in den brandenburgischen Wäldern reduziert hat. Wegen der Schweinepest werden Wildschweine besonders scharf bejagt. Eine durchschnittliche Strecke beträgt in diesen Tagen zwischen zehn und 30 Stück erlegtem Wild. Ende des Jahres stehe die Zahl fest. „Wenn die Jagd gut läuft, ist das Verhältnis ein Jäger, zwei Stück erlegtes Wild“, sagt Marek Rothe.

Von Marion von Imhoff