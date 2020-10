Mittelmark

Die steigende Zahl an neuen Corona-Infektionen stellt das mittelmärkische Gesundheitsamt vor massive Probleme. Dabei stoßen die rund 20 Mitarbeiter der Behörde nicht nur in der Nachverfolgung der Kontaktpersonen von infizierten Mittelmärkern an ihre Belastungsgrenze. Auch die damit verbunden Aufgaben, wie das Einordnen in Kategorien, das Festlegen von Maßnahmen, der Schriftverkehr mit den Betroffenen oder das Erfassen der Fälle in speziellen Programmen sind nervenaufreibend, sagt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert.

Team an drei verschiedenen Standorten

Aktuell seien vier von fünf Gesundheitsaufsehern, ein Mitarbeiter der Hygieneüberwachung, eine weitere Mitarbeiterin, eine Arzthelferin sowie ein Studierender, der das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Kontakten unterstützt, im Einsatz. Zwei neue Mitarbeiter sollen zu Gesundheitsaufsehern ausgebildet werden. Die Bundeswehr unterstützt das Gesundheitsamt mit zehn Soldaten. Das Team arbeite an drei verschiedenen Standorten in Teltow, Werder und in Brandenburg an der Havel.

Corona-Hotline chronisch unterbesetzt

Die Corona-Hotline sollte eigentlich mit vier Mitarbeitern aus dem Bereich Gesundheit der Kreisverwaltung besetzt sein. Doch auch dort verschärfen Urlaub, Krankheit, freie Tage und unaufschiebbare eigene Arbeitsaufgaben die Situation, sagt Schwinzert. So ist das Notfalltelefon derzeit nur mit einem Angestellten, höchstens aber mit drei Mitarbeitern besetzt. Insbesondere nach geänderten Verordnungen nehmen die Anfragen zu. Aber auch mehr Reiserückkehrer als zuvor melden sich. Oft telefonieren Mitarbeiter noch nach der Sprechzeit die offenen Gespräche ab.

Senioren im Teltower Pflegeheim nicht infiziert Alle Bewohner des Teltower Seniorenheims „ Albert Schweitzer“ haben inzwischen ein negatives Testergebnis erhalten, wie die Kreisverwaltung bekannt gab. Drei neue Corona-Infektionen meldete der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Freitag. Die Zahl der aktuell erkrankten Covid-19-Patienten bleibt bei 40. Die laborbestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhen sich auf 696 Erkrankte. Davon sind 618 ehemals Betroffene mittlerweile wieder genesen. Die Anzahl der Todesfälle in Potsdam-Mittelmark in Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus bleibt unverändert bei 43 Verstorbenen.

Ideal wären zwei Gesundheitsaufseher und wenigstens zwei weitere Verwaltungsangestellte, die dauerhaft an jedem Standort arbeiten, heißt es. Der Landkreis hat bei der Bundeswehr beantragt, die Unterstützung zu verlängern. Zusätzliches Personal hat der Gesundheitsbereich schon seit Monaten bei der Personalverwaltung beantragt. Diese hat vier Verwaltungsfachleute eingestellt, die ab November das Team sukzessive verstärken.

Einen neuen Krisenstab will die Kreisverwaltung vorerst nicht bilden, sagt Schwinzert. Im Bereich Gesundheit gebe es den Corona-Stab. Sollte die kritische Maßzahl von 50 Neu-Infizierten je 100 000 Einwohner binnen einer Woche überschritten werden, müsse die Kreisverwaltung neu entscheiden.

Aus erster Welle viel gelernt

In seiner Praxis im Gesundheitszentrum in Teltow stellt der Facharzt Fabian Moebius einen erhöhten Bedarf nach Corona-Abstrichen fest. Patienten mit verdächtigen Symptomen wie Fieber, Schwäche, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, aber auch Lehrer und Erzieher würden teils mehrfach getestet. Bislang fielen die Ergebnisse negativ aus. „Wir wissen viel mehr über den zu erwartenden Verlauf, mit wie vielen intensivpflichtigen Patienten wir zu rechnen haben und wie wir die Schwerkranken behandeln können. Wir wissen, dass wir die Fallzahlen damit in den Griff bekommen werden. Ich bin optimistisch, dass unser Gesundheitswesen der Situation gewachsen sein wird, bis eine Impfung zur Verfügung steht“, sagt Moebius.

Der Teltower Facharzt Fabian Moebius (Archivbild) ist optimistisch, dass das Gesundheitswesen die Fallzahlen in den Griff bekommen wird. Quelle: Privat

Mit am schlimmsten hatte es in der ersten Welle die Senioreneinrichtung Haus am Zernsee in Werder getroffen. Bis jetzt ist dort kein neuer Corona-Fall aufgetreten, sagt Einrichtungsleiterin Johanna Horn. Maximal vier Besucher gleichzeitig dürfen sich nach Anmeldung am Vortag im Haus aufhalten, nachdem sie sich desinfiziert und in eine Liste eingetragen haben. Bewohner mit einem vorübergehenden Krankenhausaufenthalt müssen danach so lange in ihrem Zimmer bleiben, bis ein negativer Corona-Test vorliegt.

Das Seniorenpflegezentrum Haus am Zernsee in Werder war in der ersten Coronawelle mit am schlimmsten betroffen. Jetzt dürfen sich nur noch vier Besucher gleichzeitig nach Anmeldung am Vortag in der Einrichtung aufhalten. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Neurologischen Fachkliniken und die Parkinsonklinik in Beelitz-Heilstätten reagieren mit eingeschränkten Besuchsregeln auf die steigende Zahl von Neuinfektionen im Land. Ab 14. Oktober sind nur noch mittwochs und sonntags von 14 bis 18 Uhr Besuche möglich. Außerhalb dieser Zeiten werden Besuche abgewiesen. Erlaubt ist am Tag dann nur noch ein Besucher pro Patient. Am Eingang besteht Registrierungspflicht. Auf dem gesamten Klinikgelände müssen Masken getragen werden, auch im Freien. „Besucher werden gebeten, sich vorher telefonisch anzumelden“, sagte Kliniken-Sprecher Thomas Lehmann.

Kein Run auf Apotheken

Die Apotheken stellen bislang keine erhöhte Nachfrage nach bestimmten Gesundheitsmitteln fest. „Die Leute haben ihre Erfahrung aus der ersten Welle. Die wissen, dass die Apotheken geöffnet bleiben und sie sich nicht bevorraten müssen“, sagt Mike Beyer von der Christophorus-Apotheke in Teltow.

Von Luise Fröhlich, Jens Steglich und Heinz Helwig