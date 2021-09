Potsdam-Mittelmark

Im Landkreis sind bislang nur 51,4 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 57,3 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Das geht aus Zahlen des Brandenburger Gesundheitsministeriums hervor, das am Donnerstag zum ersten Mal den Landkreisen und kreisfreien Städten Daten zum regionalen Impfgeschehen zur Verfügung gestellt hat. Demnach sind 124.960 Mittelmärker mindestens einmal geimpft, 111.981 haben den vollen Impfschutz. Im Kreis leben derzeit 217.954 Menschen. Die höchste Quote bei den vollständig Geimpften weist im Land die Stadt Brandenburg an der Havel mit 68,2 Prozent auf, die niedrigste hat der Landkreis Spree-Neiße mit 44,8 Prozent.

Höchste Impfquote bei den über 60-Jährigen

Die mittelmärkischen Impfquoten sind in den Altersgruppen höchst unterschiedlich. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen ist die Quote am höchsten: Dort haben 79,1 Prozent den vollständigen Impfschutz, 85,9 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Bei den 18- bis 59-Jährigen hat nur gut die Hälfte – 50,5 Prozent – bisher zwei Impfungen bekommen. 56,4 Prozent sind mindestens einmal geimpft.

Anteil der Geimpften in der jungen Generation noch gering

In der jungen Generation der zwölf- bis 17-Jährigen ist der Anteil der Geimpften noch gering. 14,2 Prozent der Mittelmärker in dieser Altersgruppe sind zweimal, 28,7 Prozent einmal geimpft. Die Ständige Impfkommission hatte erst Mitte August eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren ausgesprochen.

Inzidenz im Kreis steigt auf 40,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist unterdessen am Donnerstag über die Marke von 40 gestiegen. Der Wert beträgt jetzt 40,4 (Vortag: 35,8). Es wurden 25 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert.

Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt auf 8254. In den vergangenen sieben Tagen sind im Kreisgebiet 88 neue Corona-Fälle bekannt geworden.

Der Landkreis meldete am Donnerstag zwei Corona-Fälle aus dem Ernst-Haeckel-Gymnasium in Werder (Havel). Ein positiver Test war aus der Karl-Hagemeister-Schule in Werder bekannt geworden.

