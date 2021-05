Potsdam

Am Dienstag wird sich wohl über Teilen Brandenburgs ein schweres Gewitter entladen. Starkregen, Hagel und Sturmböen setzen den sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage also ein jähes Ende. „Wir gehen davon aus, dass wir dann auf Rot stellen“, hatte Stephan Hahn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Potsdam noch am Montag erklärt. Bei der Unwetterwarnstufe sollte man sich nur in dringenden Fällen draußen aufhalten.

Allerdings stand am Montag noch nicht fest, ob sich das Unwetter wirklich über Brandenburg entladen würde – oder vielleicht erst über Mecklenburg-Vorpommern. Wie die Meteorologin Helga Scheef am Dienstagmorgen jedoch bestätigt, wird es am Abend wohl tatsächlich zu einem Unwetter über der Mark kommen. Dabei wird wohl besonders der Westen und Südwesten Brandenburgs betroffen sein. Gleichzeitig sei nicht auszuschließen, dass auch die Prignitz oder der Cottbusser Raum das Unwetter zu spüren bekommen, so die DWD-Expertin.

Unwetter ab etwa 21 Uhr zu spüren

Ab etwa 21 Uhr könnte es also in den betroffenen Regionen ungemütlich werden, wobei sich das Unwetter wohl erst so richtig in der Nacht entlade, sagt Scheef. „Morgens wird es dann wohl schon in Mecklenburg-Vorpommern sein.“

So oder so: Wer vom Unwetter betroffen ist, sollte sich nicht unnötig im Freien aufhalten. Wird die Warnstufe „Rot“ ausgerufen, bergen Hagel und Sturmböen ein großes Gefahrenpotenzial. Topfpflanzen sollten ins Haus gebracht, Gartengeräte und auch Bäume so gesichert werden, dass sie im Zweifel niemanden verletzen können. Herumliegende Gegenstände wie Äste oder vielleicht sogar Ziegel, sollten weggeräumt werden.

In Brandenburg wird es deutlich kühler

In den kommenden Tagen soll es in Brandenburg deutlich kühler werden. Grund dafür sind zwei Luftmassen, die sich derzeit ein Kräftemessen in den Lüften liefern: trockene und warme Luft über Berlin und Brandenburg trifft auf feuchtere Luft aus dem Westen Deutschlands. „Diese Luftmasse versucht jetzt, die warme Luft nach Osten zu schieben“, hatte Stephan Hahn am Montag erklärt. Spätestens am Mittwoch wird ihr das auch gelingen: Dann soll es in Brandenburg deutlich kühler und nasser werden.

Wetterkapriolen über Brandenburg

In den vergangenen Tagen war es in einigen Teilen Brandenburgs überraschenderweise zu Schnee gekommen, danach folgte ein kurzes Intermezzo mit sommerlichen Temperaturen. Die sollen spätestens am Mittwoch allerdings vorbei sein – und auch die Prognose für Himmelfahrt ist nass: in Brandenburg wird der Herrentag in diesem Jahr wohl wortwörtlich ins Wasser fallen.

Von MAZonline