Glasfaser-Ausbau: Panne bei Datenerfassung für Gigabit-Internet in Potsdam-Mittelmark  

Potsdam-Mittelmark

Wer jetzt nicht schnell reagiert, könnte bald eine teure Überraschung erleben. Denn bei der Erfassung der Rückmeldungen für den jetzt gestarteten Glasfaser-Ausbau in Potsdam-Mittelmark gab es Pannen.

Für die über ein Förderprogramm des Landkreises eigentlich kostenfrei möglichen Hausanschlüsse für superschnelles Internet sind offenbar viele Antwortbriefe der interessierten Bürger nicht dort angekommen, wo sie hingehören sollten.

Vor allem Ortsteile betroffen

Das bestätigt Karsten Gericke, der Breitband-Beauftragte der Kreisverwaltung, am Freitag gegenüber der MAZ. Grund seien größere Probleme bei der Datenerfassung aus den Rückmeldungen im System der Deutschen Telekom AG als Auftragnehmer für das große Ausbauprojekt. Dafür fand am Dienstag in Michendorf offiziell der erste Spatenstich statt.

Doch längst nicht alle berechtigten Haushalte können sichergehen, dass sie auch kostenfrei angeschlossen werden an die moderne Datenautobahn mit Übertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Betroffen von der Datenpanne seien vor allem Ortsteile, erklärt Gericke.

„Haushalte, die schriftlich von der Telekom noch keine Auftragsbestätigung erhalten haben, sollten schnell prüfen, ob ihr Auftrag schon in das Ausbausystem eingebucht ist.“ Dazu hat die Telekom ein Internetportal geschaltet. Über ihre Adresse können Bürger ihren Stand prüfen.

Schleppender Rücklauf ließ stutzen

Das funktioniert nur für noch offen Rückmeldungen. „Für bereits bestätigte Aufträge erkennt das System die Nummer und lässt keine erneute Bestätigung mehr zu“, erläutert der Breitband-Beauftragte.

Nochmals Briefe zu versenden, sei zu aufwendig und langwierig gewesen. Denn schon einmal hatten Kreis und Telekom eine Nachfrageaktion gestartet angesichts unzureichender Rückläufe.

Ortsvorsteher helfen bei Rettung

„In direkter Kooperation mit vielen Bürgermeistern und Ortsvorstehern konnten wir jetzt schon viele der Rückmeldungen aufholen“, so Gericke. Die Quote sei somit von 56 Prozent nun auf circa 75 Prozent gestiegen. „Oft helfen jüngere Nachbarn nun auch Älteren in den Orten bei der Buchung des kostenlosen Glasfaseranschlusses“, sagt Karsten Gericke.

Karsten Gericke, der Breitband-Beauftragte des Landkreises, hat noch immer voll zu tun mit dem Förderprogramm für die Glasfasererschließung. Quelle: Thomas Wachs

„Wo der Fehler genau lag, konnten wir noch nicht herausfinden“, erklärt der Koordinator. „Die Telekom hatte eine externe Agentur damit beauftragt, die Rückmeldungen zu sortieren und einzupflegen in ihr System.“

Aus manchem Dorf gar kein Rücklauf

Aufgefallen sei der Fehler, „weil uns aus Dörfern wie Niebel oder Niebelhorst im Raum Treuenbrietzen oder auch aus der Siedlung Börnecke bei Görzke gar keine Rückmeldungen vorgelegen hatten“, erklärt Gericke. „Das konnte doch nicht sein.“

Offenbar verschwanden ganze Sendungen bestimmter Regionen. „Meistens leider auch noch dort, wo der Bedarf für den Glasfaserausbau am größten ist“, sagt der Projektkoordinator des Kreises.

Er rät dazu, die Rückmeldung für den Ausbauantrag jetzt schnell zu prüfen und bei Bedarf zu wiederholen. Denn wer mit seinem Haus oder der Wohnung nicht im Planungssystem der Telekom erfasst ist, kann nicht kostenfrei angeschlossen werden. Dann werden die regulären Kosten von 750 Euro je Anschluss fällig.

Glasfaser bis in die Wohnung

Gut 12.000 Haushalte im Landkreis sind berechtigt, sich über das groß angelegte Förderprogramm Glasfaserleitungen kostenlos bis in die Wohnung legen zu lassen. Überall dort, wo es bisher „weiße Flecken“ gibt, wo Nutzer mit weniger als 30 MBit/s) Daten aus dem Internet laden können, sollen nun Glasfaserkabel bis in die Wohnung verlegt werden.

Bald rückten Bautrupps und Techniker an, um Glasfaserkabel für superschnelles Internet zu verlegen Quelle: Peter Kneffel/dpa

Investiert werden dafür gut 46 Millionen von der Öffentliche Hand über Fördergeld von Bund, Land und Kreis. Vertraglich zugesagt sei ein Abschluss des Breitbandausbaus bis Ende 2022.

Für das Kooperationsprojekt zwischen dem Landkreis und der Telekom waren alle berechtigten Haushalte angeschrieben worden. Ein Antrag musste zurückgesendet werden.

Hilfe auch von Kommunen

„Vermerkt ist der aktuelle Link zum Rückmeldeportal der Telekom auch auf vielen Internetseiten der Kommunen im Landkreis“, erklärt Karsten Gericke. Hilfe und Informationen gebe es auch bei Ortsvorstehern und in Verwaltungen der Ämter, Städte und Gemeinden.

Eine aktualisierte Antragstellung zum Glasfaserausbau ist bis 31. März erforderlich über das Internet-Portal der Telekom unter www.telekom.de/glasfaser-beauftragung.

Von Thomas Wachs