Den Werdegang der Götzer Feuerwehr kann man wie eine Biografie beschreiben. Beginnen wir mit der Geburt: An einem Sonnabend im Jahr 1922 traf sich die konstituierende Versammlung im örtlichen Lokal. Nach eingehender Beratung durch Feuerwehrinstrukteur Theel aus Neustadt (Dosse) schrieben sich 30 Männer qua Unterschrift bei der neuen Ortswehr ein. Am Morgen danach: die erste Übung. Die Götzer Feuerwehr war geboren.

Nach einer turbulenten Kindheit fand unser Zögling in Alfred Mader eine Vaterfigur, welche seine Geschicke über drei Jahrzehnte lenkte. Maders Schützling entwuchs nach und nach der Kinderstube, also ließ der Wehrführer 1959 ein neues Gerätehaus mit Trockenturm errichten. Mit der Adoleszenz gehen bekanntlich auch Annäherungsversuche ans andere Geschlecht einher. Und siehe da: 1967 traten zehn Frauen der jungen Ortswehr bei.

Spätestens seit dem Erwerb des ersten eigenen Autos im Jahr 1972 darf die nunmehr 50 Jahre alte Götzer Wehr als „erwachsen“ gelten. Sie hat inzwischen selbst eine große Familie, auch der Nachwuchs braucht Platz. Zur Jahrtausendwende war das alte Gerätehaus den Anforderungen folglich nicht mehr gewachsen und wurde durch ein neues ersetzt. Und nicht nur die Mitgliederzahl, auch der Fuhrpark wurde größer.

Im Rahmen der Ausbildung zum Themenschwerpunkt Gerätekunde lernen die Kameraden alles rund um den Einsatz ihres TLF Quelle: Feuerwehr Götz

Heute stehen hunderte von Pferdestärken in der modernen Fahrzeughalle, nur der wendige Barkas hat längst den Dienst quittiert. Unsere Wehr hat Großeltern, Kinder und Enkel, und es ist immer was los. In dem 1500-Einwohner-Ort sorgen die Feuerwehrleute zuverlässig für Höhepunkte.

Zusammenhalt der Vereine in Götz

Halloween, Osterfeuer, Tag der offenen Tür – irgendein Event wird immer vorbereitet. Sportlich wird es bei den Vereinswettbewerben, bei denen die Brandbekämpfer in wechselnden Disziplinen freundschaftliche gegen Delegationen der Schützen, Angler und vom Heimatverein antreten.

„Uns geht es darum, das Gemeinschaftsleben im Dorf zu stärken“, sagt Ortswehrführer David Schultze. „Konkurrenzdenken zwischen den Vereinen bringt uns da nicht weiter.“ Auch mit anderen Wehren pflegt man enge Verbindungen, und beim jährlichen Bowling-Feuerwehrcup sind die Götzer stets auf den vorderen Platzierungen mit von der Partie.

Die Freiwillige Feuerwehr Götz Aktive Mitglieder: 38 Kinder- und Jugendfeuerwehr: 14 Alters- und Ehrenabteilung: 2 Gründungsjahr: 1922

Gleichsam präsent sind David Schultze und seine Kameraden im Einsatzgeschehen. Mit 38 aktiven Rettern sorgt eine respektable Personaldecke zuverlässig für gute Verfügbarkeit im Falle eines Alarms. „Tagsüber waren früher oft nur drei Leute zugegen, Corona spielt uns hier in den letzten beiden Jahren ein bisschen in die Hände“, berichtet der stellvertretende Wehrführer Steve Nothe mit Blick auf die verstärkte Home-Office-Präsenz seiner Einsatzkräfte.

Eine Lücke in der Altersgruppe zwischen 20 und 30 Jahren sucht man in Götz vergeblich. Das Durchschnittsalter beträgt 32 Jahre. Und Oberbrandmeister Schultze weiß auch warum: „Nach meinem Empfinden sind unseren jungen Leute wieder etwas heimatverbundener geworden. Wir haben in den letzten zehn Jahren 13 Leute aus der Jugendfeuerwehr übernommen.“ Von denen heute noch immerhin neun Mitglieder geblieben sind.

Das Zerschneiden und Aufbiegen von Autoteilen wird für den Einsatz bei Verkehrsunfällen geübt. Quelle: Feuerwehr Götz

Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, zahlt sich gute Nachwuchsarbeit eben aus. Um die 14 Jungen und Mädchen ab einem Alter von sechs Jahren kümmern sich Jugendwart Nadine Möller, Josefine Heinicke und Marcel Gegenmantel, unterstützt von weiteren Kameraden wie Florian Glabski oder Johann Badeja. Sie organisieren Spiele, Quiz-Fragen und Experimente und vermitteln schon den Kleinsten wichtiges Know-how.

Zuwachs erhielt die Götzer Feuerwehr auch durch den Zuzug von Familien ins neue Wohngebiet. So Neuzugang Stefan Groß-Leisner aus Neuruppin oder der Familienvater Michael Fenz’l, der sich bereits 2012 von der Begeisterung seiner Kinder für die Götzer Feuerwehr anstecken ließ und mit über 30 Jahren seine Grundausbildung antrat.

Wasser Marsch: die Ausbildung der Kinderfeuerwehr. Quelle: Feuerwehr Götz

„Dieser sogenannte Truppmann wird grundsätzlich von jedem absolviert und umfasst 70 Stunden“, sagt David Schultze. Auch die weitere Ausbildung erfordert etliche Wochenenden. Für das Ehrenamt opfern die Feuerwehrleute einen immensen Teil ihrer Freizeit. Dafür erleben sie einmalige Kameradschaft, retten im Ernstfall Menschenleben, helfen einander in Stress- und Ausnahmesituationen und genießen die Unterstützung von Land und Kommune.

Gemeinde Groß Kreutz (Havel) unterstützt bei Lkw-Führerscheinen

Etwa beim Erwerb des Lkw-Führerscheins, der für die immer größeren und schwereren Einsatzfahrzeuge unverzichtbar ist: Ganze 14 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht können beispielsweise mit dem 280 PS starken Rüstwagen befördert werden. Im Falle des TLF 4000 sind es sogar 16 Tonnen, davon 4000 Liter Löschwasser. Deshalb übernimmt die Gemeinde alle zwei Jahre die Kosten für den Erwerb des Lkw-Führerscheins in vier Wehren im Amtsgebiet.

Die Freiwillige Feuerwehr Götz löscht einen Bootsbrand am Havelufer am 13. Mai 2021. Quelle: Feuerwehr Götz

Denn was nützen viel Personal und ein toller Rüstwagen, wenn niemand in der Lage ist, mit den Fahrzeugen auszurücken? „Nichts ist schlimmer, als wenn die Sirene geht und die Feuerwehr kann nicht fahren“, weiß David Schultze. Zumal die Ortschaft mit dem Götzer Berg einen potenziellen Waldbrand-Hotspot direkt vor der Haustür hat. Die knochentrockenen Kiefern und Gehölze bieten Grund die Gemeinde, in drei neue Löschwasserbrunnen rund um die Erhebung zu investieren.

Wald- und Ödlandbrände gehören zum Einsatzspektrum der Götzer Feuerwehr. Quelle: Feuerwehr Götz

Auch das übrige Einsatzgeschehen der Götzer Wehr ist anspruchsvoll: Ödlandbrände, eingeklemmte Personen, abstürzende Dachteile, sich überschlagende Fahrzeuge, in Flammen aufgehende Motorboote oder brennende Traktoren. Zwischen 30 und 50 Mal im Jahr rücken die Feuerwehrleute zu solchen Ernstfällen aus. Manches entpuppt sich als Fehlalarm. Und manches verlangt Fingerspitzengefühl, wenn etwa ein Hund aus einem Sickerschacht oder ein in Angelsehne verhedderter Schwan befreit werden müssen.

Kein Happy End verheißt dagegen die Einsatzursache „Person von Zug erfasst“. Was andere Wehren auf ihren Autobahnabschnitten erleben – dass auch die schnellste Hilfe schon zu spät kommt – kennen die Retter aus Götz von ihren Einsätzen entlang der Bahnstrecke nach Potsdam und Berlin. „Die jüngeren Kameraden lassen wir bei diesen Einsätzen aus Rücksicht meist außen vor“, sagt Steve Nothe.

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Götz: TSFW (r.), TLF und RW (l.). Quelle: Moritz Jacobi

In seinen 28 Dienstjahren hat der Hauptlöschmeister einige schwierige Situationen erlebt. Zusammen mit Marcel Pietsch und David Grenz hat er 2021 bei der schweren Flutkatastrophe im Ahrtal für drei Tage geholfen. Er weiß: Es kommt nicht nur auf Ausbildungsinhalte, sondern auch auf deren Verstetigung an.

Kleiner Wunschzettel für große Feier in Götz

Deshalb stehen auf dem Wunschzettel der Wehr vor allem Schulungsmaterialien wie zum Beispiel ein Fettbrandkoffer zur Demonstration eines typischen Herdbrands, ein Übungsfeuerlöscher oder auch ein Notrufkoffer, mit denen Neulinge und Laien das Absetzen eines Notrufs üben können. Auch mit Planspiel- und Experimentierkoffern hat die Wehrführung gute Erfahrungen.

David Schultze und Steve Nothe demonstrieren die Funktion eines Fettbrandkoffers. Quelle: Moritz Jacobi

Und das Jubiläum? Den genauen Gründungstag hat man am 21. Februar 2022 aufgrund der Corona-Restriktionen eher sang- und klanglos vorüberziehen lassen. Doch bald wird nachgefeiert, im April zunächst im kleineren Kreis der Mitglieder, Förderer und Sponsoren. Die große Feier für die Öffentlichkeit soll es im August geben.

