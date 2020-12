Groß Kreutz: Autofahrerin fährt Kind an und flüchtet

Schmergow

Am Donnerstag hat eine bislang unbekannte Autofahrerin in Schmergow ein Kind angefahren und sich dann vom Unfallort entfernt. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Mädchen, das sich auf dem Weg zur Schule befand, überquerte in Höhe der Bushaltestelle die Fahrbahn, als es zu dem Zusammenstoß mit dem silberfarbenen Fahrzeug kam.

Die unbekannte Fahrerin habe nach dem Vorfall angehalten und sich unmittelbar nach dem Wohl des Kindes erkundigt. Das Mädchen teilte offenbar unter Schock mit, dass alles in Ordnung sei, so dass die unbekannte Fahrerin daraufhin ihre Fahrt fortsetzte. Erst in der Schule vertraute sich das Mädchen der Schulleitung an, so dass ihre Eltern mit ihr einen Arzt aufsuchen und die Polizei informieren konnten.

Die Polizei hat Ermittlungen zu unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrerin machen? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer: 03381 560 0 entgegen.

Von MAZonline