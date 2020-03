Die Hauskrankenpflege von Heike Kretschmer kümmert sich um über 50 Patienten in der Gemeinde. Rund 20 leben in Senioren-WG’s. Dort gelten wegen Corona besondere Vorsichtsmaßnahmen.

In der Deetzer Senioren-WG mit Hildegard Saikin, Sabine Schiller, Pflegedienstleiterin Luise Wysk, Erna Kude, Geschäftsführerin Heike Kretschmer und Else Baluneit (v.l.). Auch in diesem Haus wurden wegen der Corona-Krise Sondermaßnahmen angeordnet. Quelle: Frank Bürstenbinder