Auf der L 86 zwischen Damsdorf und Groß Kreutz rollen die Bagger an

Groß Kreutz (Havel)

Für Autofahrer und Anwohner wird es ernst. Absperrungen und Umleitungsschilder stehen schon bereit. Ab Montag, 25. November, werden die vier Kilometer auf der Landesstraße 86 zwischen Damsdorf und Groß Kreutz wegen Bauarbeiten abschnittsweise voll gesperrt. Neben der Erneuerung des Straßenkörpers wird parallel zur Fahrbahn ein Radweg angelegt, der von der Europäischen Union gefördert wird.

Bis Ende April 2021

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg und die Gemeinde Groß Kreutz haben den Zuschlag für das über fünf Millionen Euro teure Projekt an die Firma Strabag aus Seddiner See erteilt. Die Arbeiten sollen nach Angaben des Landesbetriebes bis Ende April 2021 andauern. Anwohner sollen weiter auf ihre Grundstücke kommen, der Verkehr zu Firmen wird durchgelassen.

Unter Vollsperrung

Los geht es an diesem Montag mit zwei örtlich voneinander getrennten Bauabschnitten unter Vollsperrung. Und zwar einmal den Abschnitt vom Ortsausgang Damsdorf bis zur Ortsmitte Neu Bochow. Die zweite Baustelle wird vom westlichen Kreisverkehr der B 1 in Groß Kreutz bis zur Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung in Groß Kreutz aufgemacht. Insgesamt soll es sieben Bauabschnitte geben.

Die Umleitungsstrecken während der Bauarbeiten. Quelle: Landesbetrieb Straßenwesen

„Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um erhöhte Aufmerksamkeit sowie um Verständnis für Beeinträchtigungen während der Bauzeit“, so die Sprecherin des Landesbetriebes, Cornelia Mitschka.

Zwei Umleitungen ausgeschildert

Was passiert sonst noch? Am Ortsausgang Damsdorf wird der vorhandene Fahrbahnteiler um eine Querungsmöglichkeit für Radfahrer ergänzt. Außerdem soll eine bessere Ausleuchtung her. In der Ortslage Neu Bochow erfolgen im Auftrag der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) der Neubau eines Gehweges, die einheitliche Befestigung von Zufahrten, die Anordnung von Fahrbahnteilern, die Herstellung eines Stellplatzes für Wertstoffbehälter sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

Es gibt zwei Umleitungen. Einmal über die Ortslage Bochow zur B 1. Die zweite Umleitung führt über Trechwitz und Schenkenberg zur B 1.

Von Frank Bürstenbinder