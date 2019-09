Schmergow

Großes Rätselraten nach einem schlimmen Verkehrsunfall in Schmergow. In der Nacht zum Sonntag überschlug sich auf einem Feld ein Pkw. Doch wo ist der Fahrer? Zeugen beobachteten gegen 3 Uhr nach einem lauten Knall ein Auto, das durch die Luft flog und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Das auf dem Dach liegende Auto. Quelle: Julian Stähle

Nach dem Unfall soll ein Mann aus dem Auto geklettert und geflüchtet sein. Vermutlich wurde er von einem Bekannten in einem anderen Auto abgeholt. Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute fanden nach ihrem Eintreffen keine Personen im Auto vor. Das Fahrzeug hat englische Kennzeichen und eine in England ausgestellte Zulassung. Die Ermittlungen der Polizei zu diesem Vorfall dauern an.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder