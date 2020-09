Jeserig

Noch immer sorgt der Ausflug einer Pferdeherde und die dramatische Rettung eines Wallachs von Samstag für Aufregung in der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel). Nun hat sich auf MAZ-Anfrage der Eigentümer der Pferde zur Wort gemeldet, Markus Bräutigam. Dem Landwirt aus Götz gehört der Wallach, den die Freiwilligen Feuerwehren Jeserig und Deetz und Reitstallbesitzer Lothar Schulze aus einem Teich retteten.

Travis steht hilflos im Erdeloch bei Jeserig. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Jeserig

Die gute Nachricht: Travis geht es offenbar wieder gut. Dass er überhaupt aus der Weide ausbrechen konnte und das nicht zum ersten Mal, führt Markus Bräutigam auf den Diebstahl eines Weidezaungerätes zurück. Ihm seien innerhalb weniger Tage zwei Mal Batterien im Wert von 500 Euro gestohlen worden, die den Zaun der Koppel unter Strom hielten. Ohne den Strom sei es für die Tiere nicht schwierig gewesen, aus der Koppel zu gelangen. Bräutigam vermutet dahinter Sabotage. Zufällig komme niemand an der versteckt liegenden Koppel vorbei. Er habe ständig mit einem Jäger Ärger. Es sei nur eine Vermutung. Beweisen könne er nichts.

Der Jäger wiederum, der seinen Namen nicht genannt haben möchte, behauptet, Bräutigams Pferden an einem heißen Tag jetzt sogar Wasser gebracht zu haben. Er habe niemals den Zaun beschädigt oder etwas gestohlen.

Auch Reitstallbesitzer Lothar Schulze hat immer wieder Ärger mit dem Jäger. Dieser soll seine Hochsitze ohne Absprache auf Schulzes Pachtland stellen und dabei Zäune beschädigen. Der Jäger wiederum sagt, das stimme nicht, die Hochstände stünden seit Jahren an den gleichen Orten.

Kontrolle am Morgen

An jenem Unglückstag schaute Bräutigam morgens nach seiner Koppel. „Irgendwann waren die Pferde dann weg. Um 6 Uhr hatten wir die Weide noch kontrolliert.“, so der Landwirt. Auch am 15. September sind die Pferde ausgebrochen. Sie gelangten nach Polizeiangaben auf einen Acker ganz in der Nähe der Bundesstraße 1. Hochgefährlich für Mensch und Tier sind frei laufende Pferde. Auch die Bahnstrecke Magdeburg-Berlin verläuft dort in nächster Nähe.

Pferdehalter Markus Bräutigam(r.) mit den Stöcken des Weidezaunes, den er nun abgebaut hat. Er sicherte Lothar Schulze (l.) am Donnerstag zu, für die Kosten der Rettung aufzukommen. Quelle: Marion von Imhoff

„Wenn da ein Pferd draufgelangt, ist da höchste Lebensgefahr für die Menschen und das Pferd ist anschließend nur noch Hackfleisch.“ Das sagt der Reitstallbesitzer Schulze aus Schenkenberg. Sein Sohn Florian Gebhardt war mit beteiligt an der Rettungsaktion des Pferdes. Der 24-jährige Landwirt fordert nun eigenen Angaben nach 400 Euro von Markus Bräutigam für Arbeitsausfall und Verfügungstellen des Teleskopladers. Mit dem schweren Fahrzeug konnte der Schecke aus dem See gezogen und ans rettende Land gehievt werden.

„Das Pferd wäre sonst mit Sicherheit verreckt im See“, sagt Lothar Schulze. Immer wieder habe Travis versucht, an Land zu kommen, „bis er völlig entkräftet war“. Das Ufer um den Teich, der durch Torfgewinnung entstanden ist, fällt überall steil ab. Wäre nicht ein Angler gekommen, wäre die Not des Tieres wohl niemandem aufgefallen.

Tiere bekommen Gnadenbrot

Bräutigam führt eine Landwirtschaft und vermarktet Rindfleisch über die Homepage „Das gute Fleisch“. Er hält sieben Pferde, von denen einige aus Tierauffangstationen in Irland und England stammen. So sei auch der schon fast gänzlich erblindete Travis auf seinen Hof gekommen. Travis bekomme bei ihm sein Gnadenbrot, sagt Markus Bräutigam.

Zwei Feuerwehrmänner kümmern sich um das gerettete Pferd. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Jeserig

Den beschädigten Weidezaun hat Bräutigam am Donnerstagmorgen abgebaut. Lothar Schulze traf ihn bei einer Vorort-Besichtigung. „Ich bin ihnen dankbar, dass Sie das Pferd aus dem Teich gezogen haben“, sagt Bräutigam. Die Kosten der Rettung werde er übernehmen, verspricht er Schulze. Worte, die Schulze ein wenig früher erwartet hätte. Er und sein Sohn haben Anrufe bekommen, ob ihre Pferde ausgebrochen seien. Das aber konnten sie nach den Beschreibungen der Tiere immer wieder zu Recht verneinen.

Von dieser Koppel bei Gollwitz brachen die Pferde von Markus Bräutigam aus. Quelle: Marion von Imhoff

Dessen Hof hatte bereits Bräutigams Pferde am 15. September aufgenommen, als die Tiere an der Bundesstraße 1 herumirrten. Der Götzer Landwirt hat seine Pferde nun zu seinem Betrieb geholt.

Von Marion von Imhoff