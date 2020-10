Groß Kreutz (Havel)

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Elektroauto in Groß Kreutz ( Havel) zieht die Verwaltung erste Konsequenzen. So hat die Kommune für alle Ortswehren tragbare Computer angeschafft. Neun dieser Tablet-PC’s wurden von Bürgermeister Reth Kalsow an die Gemeindewehrführung unter Leitung von Kristian Titsch übergeben. Die Tablets werden auf Einsatzfahrzeugen mitgeführt. Mit deren Hilfe können Feuerwehrleute relevante Daten, die bei einem Löscheinsatz wichtig sind, abrufen. Unter anderem die Lage der Batterien.

Digitale Einsatzführung

„Die Anschaffung der Laptops erfolgte in Auswertung des tragischen Geschehens und unter Einbeziehung von Erkenntnissen aus Schulungen bei der Berliner Feuerwehr. Damit können unsere Ortswehren den neuen Anforderungen besser gerecht werden“, so Gemeindewehrführer Titsch. Mit den neuen Geräten ist auch eine digitale Einsatzführung möglich.

Von Frank Bürstenbinder