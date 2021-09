Groß Kreutz (Havel)

Die CDU-Hochburg Groß Kreutz (Havel) erlebt bei der Bundestagswahl 2021 einen deutlichen Dämpfer: Ganze 13,7 Prozent verlieren die Christdemokraten gegenüber ihrem Resultat von vor vier Jahren. Damals erreichten sie als klarer Sieger 30,4 Prozent – am Sonntag kamen sie bei den Zweitstimmen mit 16,7 Prozent in Groß Kreutz (Havel) nur als drittstärkste Kraft ins Ziel, knapp geschlagen von der AfD, die in der Gemeinde 17,3 Prozent (- 2 Prozent) erreichte. 2013 hatte die CDU hier sogar noch 37,4 Prozent einfahren können.

SPD gewinnt 11 Prozent

Klarer Sieger ist wie im gesamten Wahlkreis 60 die SPD: Die Partei holte 31,1 Prozent der Zweitstimmen in Groß Kreutz (Havel) und gewann damit elf Prozent im Vergleich zur Wahl 2017. Damals belegten die Sozialdemokraten den zweiten Platz. 30,6 Prozent der Wähler gaben Sonja Eichwede (SPD) die Stimme für das Direktmandat in den Bundestag; immerhin 20,8 Prozent erreichte Dietlind Tiemann (CDU), gefolgt vom AfD-Mann Axel Brösicke, der 17,6 Prozent der Erststimmen in der Gemeinde holte.

Grüne und FDP legen ebenfalls zu

Zweiter großer Verlierer der Wahl sind die Linken, die 7,7 Prozent ihrer Stimmen aus 2017 verloren und auf nur 6,7 Prozent kamen. Vor ihnen rangieren noch die Grünen (7,9 Prozent) und die FDP (9,6 Prozent), die beide einen Gewinn von 3,7 Prozent einfuhren. Über zehn Prozent kamen in Groß Kreutz (Havel) in Summe die sonstigen Parteien, wobei hier die meisten der Parteistimmen auf die Freien Wähler (2,7 Prozent) und die Tierschutzpartei (2,6 Prozent) fielen.

Einen kleinen Sprung machte auch in Groß Kreutz (Havel) die Wahlbeteiligung: 79,1 Prozent der Wahlberechtigten setzten ihre Kreuze auf dem Stimmzettel. Das macht ein Plus von 5,8 Prozent gegenüber der Bundestagswahl 2017. 1850 Einwohner der Gemeinde nutzten diesmal die Briefwahl; 3824 entschieden sich für den persönlichen Gang zur Wahlurne.

Von Luise Fröhlich