Potsdam-Mittelmark

„Die Organisation von Teststellen im Landkreis befindet sich derzeit im Aufbau“, so Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Ein flächendeckendes Angebot in Potsdam-Mittelmark werde mit den Kommunen geplant, auch sei der Kreis in Gesprächen mit Wohlfahrtsverbänden. Aktuell dürfen acht Apotheken kostenlose Schnelltests bieten: Teltow Apotheke im Real, Apotheke im Gesundheitszentrum Teltow, Kleeapotheke Michendorf, Obstland-Apotheke in Werder, Sonnenapotheke in Nuthetal, Apotheke Stahnsdorf, Theresia Apotheke in Geltow und Victoria Apotheke in Groß Kreutz.

In Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf starteten am Mittwoch sieben Testzentren, unter anderem in der Jahn-Sporthalle. Quelle: Stadt Teltow

Unterdessen öffneten in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf am Mittwoch sieben Schnelltestzentren, die aus der Zusammenarbeit der drei Kommunen entstanden (coronatest-tks.de). Der Standort im Kleinmachnower Rathaus wird dabei vom Labor Dedimed betrieben, die anderen vom Testzentrum der Kammerspiele (Jahn-Sporthalle Teltow, Güterfelder Straße 36 in Ruhlsdorf, Vereinshaus RSV in Stahnsdorf, Bürgerhaus Güterfelde, Kammerspiele und Freibad Kleinmachnow).

Montag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr können sich die Bewohner kostenlos testen lassen, an Wochenenden hat je ein Standort offen. Bereits jetzt zeige sich aber, dass diese Tage besonders nachgefragt seien, so Carolin Huder, Geschäftsführerin der Neuen Kammerspiele. Bisher wurden mehr als 300 Termine bis Ende März gebucht.

Test in der Jahnsporthalle Teltow. Quelle: Stadt Teltow

Überprüfen, wie oft jeder das Angebot in Anspruch nehme, könne man nicht wirklich, räumt sie ein. Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD), der sich am Eröffnungstag in den Kammerspielen testen ließ (Ergebnis: negativ), erklärte: „Laut Testverordnung hat jeder Anspruch auf mindestens einen Gratistest in der Woche. Wenn einer zweimal kommt, ist das also auch okay. Was aber nicht geht, ist sechsmal in der Woche – aber die fallen ja auch auf.“

Er hofft auf 2000 Tests pro Woche in seiner Kommune, um ein Abbild vom Corona-Zustand Kleinmachnows zu erhalten. Das sei mit den beiden Standorten machbar, so Huder. Bei größerer Nachfrage würde man die Öffnungszeiten erweitern, mehr Testplätze anlegen oder am Wochenende den zweiten Standort öffnen.

Material für Corona-Schnelltests in Kleinmachnow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Eigentlich war das Projekt bis in den April geplant. „Doch wenn es mit dem Impfen in dieser Qualität und mit den Zahlen so weitergeht, werden wir uns wohl das Jahr über durchschlagen“, sagt Grubert voraus, „es ist aber kein Problem, das weiterzuführen.“ Die Kosten für die Schnelltests, die vom Bund übernommen werden, werden von den Kommunen vorgestreckt, soweit nötig. Die Kosten für die Tests und das medizinische Personal werden von den Betreibern übernommen und über den Kostenersatz für die Tests abgedeckt.

Auch in Werder gibt es nun eine kommunale Kooperation: Dort bieten ab Montag die Stadt, die Apotheke im Werderpark und die Karina Hauskrankenpflege auf der Bismarckhöhe, Hoher Weg 150, jeweils von Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr, symptomfreien Einwohnern die Möglichkeit zur wöchentlichen kostenlosen Schnelltestung an. „Zugleich muss das Hauptziel bleiben, das Impfen deutlich zu beschleunigen und zu vereinfachen“, so Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU).

Dies wird durch die steigenden Zahlen unterstrichen: Gestern betrug die Inzidenz in Potsdam-Mittelmark laut Land 81,73, das ist eine Erhöhung von 18,93 zum Dienstag. Der Kreis meldete 35 neue Infektionen, zehn in Bad Belzig, fünf in Teltow und vier in Wiesenburg. Fünf Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, drei in Werder und je einer aus Schwielowsee und Seddiner See.

Von Konstanze Kobel-Höller