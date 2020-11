Der 11.11. als Saisonauftakt des Karnevals fällt wegen Corona aus. Kleine Gesten aber haben die Vereine in Lehnin, Groß Kreutz und Golzow vorbereitet.

Kleine Karnevals-Gesten in Westbrandenburg

Mittelmark - Kleine Karnevals-Gesten in Westbrandenburg

Mittelmark - Kleine Karnevals-Gesten in Westbrandenburg