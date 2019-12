In der Stadt Werder und in den Gemeinden Schwielowsee und Groß Kreutz (Havel) ist auch in diesem Jahr wieder viel passiert. Die Werderaner arbeiten beim zweiten Stadtgespräch mit der Verwaltung und Experten weiter an der Zukunft ihrer Blütenstadt. Die Fleischerei Bothe in Geltow blickt auf eine 80-jährige Familientradition zurück. In Groß Kreutz (Havel) kommt der kleinste Brandenburger viel zu früh auf die Welt – ausgewählte Ereignisse des Jahres 2019.