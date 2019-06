Groß Kreutz (Havel)

Der neue Gemeindevertreterversammlung von Groß Kreutz ( Havel) tagt am Dienstag, 18. Juni. zum ersten Mal in ihrer neuen Besetzung. Los geht es um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Jeserig.

Die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker wählen den Vorsitzenden der Gemeindevertreterversammlung und dessen Stellvertreter. Darüber hinaus werden die Fraktionsbildungen bekanntgegeben und die Ausschüsse besetzt.

Ferner steht Schenkenberg auf der Tagesordnung. Konkret geht es um Tempo 30 in dem Ortsteil.

Von MAZ