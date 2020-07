Neu Bochow

Die 5 Millionen Euro teuren Bauarbeiten zur Sanierung der Landesstraße 86 zwischen Neu Bochow und Groß Kreutz werden voraussichtlich vier Monate früher fertig als ursprünglich geplant. Das teilt Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesbetriebes für Straßenwesen Brandenburg, am Mittwoch mit.

Zur Galerie Die Erneuerung der Landesstraße 86 zwischen Groß Kreutz und Damsdorf gehen so zügig voran, dass sie nach jetzigem Stand vier Monate vor dem ursprünglich geplanten Zeitpunkt enden.

„Wenn die Baufirma Strabag weiter in dem jetzigen Tempo vorankommt, kann mit einer Fertigstellung bis Ende des Jahres 2020 gerechnet werden“, so Mitschka. Geplant war die Freigabe der L 86 am 30. April 2021. Die vier Kilometer lange Strecke der L 86 ist für die Bauarbeiten, die am 25. November 2019 begonnen haben, voll gesperrt. Der Umleitungsverkehr führt über Schenkenberg, Trechwitz und Damsdorf.

Anzeige

Viele Autofahrer nehmen Abkürzung

Damit endet auch für den Lkw- und Pkw-Verkehr von der Bundesstraße 1 Richtung Autobahnanschlussstelle Lehnin die Umleitung fast ein halbes Jahr früher als vorgesehen. Viele Anwohner der von der Umleitung betroffenen Dörfer werden aufatmen. Dort gilt seit Beginn der Bauarbeiten innerorts Tempo 30. Zudem ist auch eine Behelfsfußgänger-Ampel an der Damsdorfer Grundschule aufgestellt.

Weitere MAZ+ Artikel

Doch viele Autofahrer nutzen statt der offiziellen Umleitung trotz des Hinweises, nur für Anlieger, die Strecke über die Bochower Straße und Bochow nach Groß Kreutz, beziehungsweise Richtung Damsdorf. Sehr zum Leidwesen des Ehepaares Jatzkowski, das dort an der Ecke zur Lehniner Chaussee seit 18 Jahren wohnt.

Gerd Jatzkowski wohnt in Neu Bochow am Abzweig nach Bochow. Dort nehmen viele Autofahrer die Abkürzung nach Groß Kreutz, statt die offizielle Umleitungsstrecke zu fahren.. Quelle: Marion von Imhoff

„Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten so zügig vorangehen. Ich habe Respekt vor den Bauleuten, die arbeiten hart“, sagt Gerd Jatzkowski. Dass die Sanierung der L 86 zügig vorankomme, sei ihnen aufgefallen. „Die Bauarbeiter arbeiten sehr schnell.“ Doch der Umleitungsverkehr belaste ihn und seine Frau sehr. Auch befürchten sie, dass durch die frisch sanierte Landstraße Verkehrsteilnehmer zum Rasen verleitet werden: „Das wird hier eine Autobahn. Ruhiger wird es auf jeden Fall nicht.“

Neuer Radweg und Bürgersteig

Der Landesbetrieb Straßenwesen lässt den vier Kilometer langen Abschnitt der L 86 grundhaft erneuern. Die Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) baut parallel dazu neue Bürgersteige in Neu Bochow. Auch ein Radweg entsteht. Diese Investition fördert die Europäische Union. Eine Verkehrsinsel am Eingang von Neu Bochow soll den Verkehr auf Ortsgeschwindigkeit abbremsen. Am Ortsausgang Damsdorf erhält der Fahrbahn-Teiler eine Querungshilfe für Radfahrer. Derzeit laufen noch die Arbeiten an den Zufahrten in Neu Bochow. Fertig ist bereits eine Fahrbahnschleife, auf denen die Wertstoffbehälter stehen. Dieser Platz war bisher unbefestigt.

Am 24. Juli sollen die Arbeiten am letzten, rund 900 Meter langen Bauabschnitt beginnen, so Cornelia Mitschka.

Gerd Jatzkowski beklagt, dass er und seine Frau als Anlieger zu wenige Informationen über den Bauablauf erhalten hätten. „Uns haben sie nicht richtig für voll genommen, weil unsere Adresse Bochower Straße lautet und nicht Lehniner Chaussee.“ So hießt der von den Bauarbeiten betroffene Abschnitt der La 86.

Von Marion von Imhoff